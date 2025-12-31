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  • Originalna vrečka za prah Philips
  • Originalna vrečka za prah Philips
  • Originalna vrečka za prah Philips
  • Originalna vrečka za prah Philips

Izdelek ni več na voljo

vrečka za prah za enkratno uporabo

HR6947/01

Originalna vrečka za prah Philips
Originalne dvoslojne vrečke za prah za sesalnike Philips so zmogljivejše in trajajo dalj časa.
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Vrečke za prah za sesalnike Athena

Originalna vrečka za prah Philips

  • 4 vrečke

  • 1 mikrofilter AFS

  • 1 zaščitni filter motorja

  • Združljivo z IA HR6815...49

Originalna vrečka za prah Philips

Dva sloja visokokakovostnega filtrirnega papirja

Tehnične specifikacije

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