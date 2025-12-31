Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Dodatna oprema za sesalnike in brisala
Vse serije
vrečka za prah za enkratno uporabo
Izdelek ni več na voljo
HR6947/01
4 vrečke
1 mikrofilter AFS
1 zaščitni filter motorja
Združljivo z IA HR6815...49
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
Ocene
Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko
Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim! Kaj to pomeni?