2 leti garancije
Zmogljiv 500 W motor
Nastavek za palično mešanje
Vrč za pametno shranjevanje
Peka brez pljuskanja
LED-zaslon
5 nastavitev hitrosti in funkcija Turbo za največji nadzor mešanja.
Sprostite se in uživajte v peki z dvema načinoma priprave, miksanjem in mešanjem, v enem, priročnem aparatu.
Globok doseg zagotavlja učinkovito obdelavo v globljih posodah, manj škropljenja in hitrejše čiščenje. Funkcija mehkega zagona vam omogoča postopno povečevanje moči, s čimer se izognete škropljenju.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dorki113
20/12/2023
Hrvatska
Lagan i učinkovit ručni mikser
Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Lutik22
20/10/2023
Україна
Міксер про який я мріяв
Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.
Prednosti
Надійність
Slabosti
Жодного
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
18/10/2023
Україна
Потужний
Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.
Prednosti
Хороша комплектація
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Za več podrobnosti o dodatkih, primernih za pomivanje v pomivalnem stroju, glejte navodila za uporabo.