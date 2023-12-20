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  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
  • Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1

Serija Philips 5000Zmogljiv 500 W ročni mešalnik

HR3781/10

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1
S tem ročnim mešalnikom 2- v-1 lahko tudi gosto testo zmešate ali zgnetete že v nekaj minutah. Globok doseg in funkcija mehkega zagona zagotavljata učinkovito obdelavo v globljih posodah, manj škropljenja in hitrejše čiščenje. Priložena sta nastavek za mešanje in vrč za shranjevanje.
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Zasnova za globok doseg in manj škropljenja

Zmogljiv in vsestranski ročni mešalnik 2-v-1

  • Zmogljiv 500 W motor

  • Nastavek za palično mešanje

  • Vrč za pametno shranjevanje

  • Peka brez pljuskanja

  • LED-zaslon

5 nastavitev hitrosti in funkcija Turbo za vse potrebe pri mešanju

5 nastavitev hitrosti in funkcija Turbo za vse potrebe pri mešanju

5 nastavitev hitrosti in funkcija Turbo za največji nadzor mešanja.

Priložen je nastavek za palično mešanje

Priložen je nastavek za palično mešanje

Sprostite se in uživajte v peki z dvema načinoma priprave, miksanjem in mešanjem, v enem, priročnem aparatu.

Zmanjšajte škropljenje in skrajšajte čiščenje

Zmanjšajte škropljenje in skrajšajte čiščenje

Globok doseg zagotavlja učinkovito obdelavo v globljih posodah, manj škropljenja in hitrejše čiščenje. Funkcija mehkega zagona vam omogoča postopno povečevanje moči, s čimer se izognete škropljenju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Lagan i učinkovit ručni mikser

Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

20/10/2023

Україна

Україна

Міксер про який я мріяв

Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.

Prednosti

Надійність

Slabosti

Жодного

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

18/10/2023

Україна

Україна

Потужний

Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.

Prednosti

Хороша комплектація

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

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Omejitve odgovornosti

  1. Za več podrobnosti o dodatkih, primernih za pomivanje v pomivalnem stroju, glejte navodila za uporabo.