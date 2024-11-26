Nekaj časa sem iskala mešalnik, ki bi imel čim več funkcij, ker rada kuham in eksperimentiram z recepti. In včasih palični mešalnik ni dovolj. Prijateljica mi je povedala, da ga uporablja in je z njim res zadovoljna, tako da smo se tudi pri nas doma odločili za nakup. Priznam, da tudi mene ni razočaral. V njem pripravljam bučno juho in zelenjavne omake. Res je manj packarije, sestavine stresem v posodo, izberem funkcijo in pritisnem na gumb. Skupaj z otroki zdaj še z večjim veseljem pripravljamo sadne smoothije. Poleg tega imam še dva dodatna bidončka, kar je priročno, da smoothie prelijem in ga po potrebi shranim v hladilniku. Aparat ima velik nabor nastavitev, tako da z njim lahko brez težav pripraviš več različnih obrokov. Odvisno od tega, kakšno teksturo jedi želiš dobiti. Mešalnik učinkovito zmeša vse sestavine in je lahek za uporabo. V njem sem tudi že zmiksala jagodičevje, ker sem potrebovala pire za sadni mousse. Njami! Prav tako mi je všeč, ker ima stekleno posodo, ki jo najprej s funkcijo samopranja očistim in po potrebi operem v pomivalnem stroju.