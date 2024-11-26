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  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
  • Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.

Serija 7000Visokozmogljiv mešalnik

HR3760/10

4.4
| (73) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%
Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.
Tehnologija ProBlend Ultra vam omogoča, da ustvarjate vrhunske kombinacije okusov in tekstur, z aplikacijo HomeID pa boste odkrili še več novih možnosti. Od smutijev in juh do omak in namazov iz oreščkov – za vsakega družinskega člana boste našli nekaj.
Poglej vse prednosti

Neomejena svoboda navdiha. Popolne mešanice.

  • Tehnologija ProBlend Ultra

  • Aplikacija HomeID

  • Programi s hitro izbiro

Odkrijte odlične recepte in svežo kavo z aplikacijo HomeID

Odkrijte odlične recepte in svežo kavo z aplikacijo HomeID

Prenesite aplikacijo HomeID in odkrijte številne recepte za svoj novi mešalnik, vključno s svežimi idejami za pijače, prigrizke, sladice ali celotne obroke. Zdrave jedi še nikoli niso bile tako dobre s preprostimi, a izjemno okusnimi dodatki za vse vrste priljubljenih družinskih jedi. Od bolj zdravih čokoladnih sladic do hranljivih glavnih jedi – v aplikaciji HomeID najdete recepte, ki jih boste vzljubili.

Tehnologija ProBlend Ultra

Tehnologija ProBlend Ultra

Tehnologija ProBlend Ultra združuje 3 funkcije, ki so zasnovane po meri, da odlično sodelujejo in zagotavljajo vrhunsko raznolikost okusov in tekstur pri vsakem obroku – točno tako, kot vam je všeč.

Posoda ProBlend Ultra

Posoda ProBlend Ultra

Posoda ProBlend Ultra je zasnovana z edinstvenimi rebri, ki sestavine stalno usmerjajo nazaj v tok mešanja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

73

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

26/11/2024

Slovenija

Slovenija

Ga ne zamenjam

Tako dobrega blenderja pa še nisem imela! Je izjemno močan in sestavine zmelje kot profesionalni. Res ga priporočam vsem, ki želite vrhunski smuti.

Prednosti

Močan, naredi penasti smuti

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/10 Visokozmogljiv mešalnik

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/10 Visokozmogljiv mešalnik

25/11/2024

Slovenija

Slovenija

Mešalnik 2v1 s sodobnim displejem

Mešalnik sodobnega dizajna z visoko zmogljivostjo in hkrati tihim delovanjem. Preprosto vodljiv displej ponuja več programov, glede na namen uporabe. Priporočam ga vsem ljubiteljem smoothijev, boul ter naravnih sokov. Definitivno primeren tudi za družine z zdravimi prehranskimi navadami.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Mešalnik Flip&Juice™ HR3770/00 Visokozmogljiv mešalnik z modulom sokovnika

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Mešalnik Flip&Juice™ HR3770/00 Visokozmogljiv mešalnik z modulom sokovnika

25/11/2024

Slovenija

Slovenija

Res zmogljiv

Blender me je presenetil zaradi svojih res hudih značilnosti in zmožnisti blendanja, ki so enostavne za izbor zaradi programov. Digitalni zaslonček je res atraktiven, hkrati pa poenostavlja uporabo. Sam mlinček je res zmogljiv in hitro zmelje led in oreščke, s čimer sem imela težave pri blenderjih do sedaj.

Prednosti

zaslon, programi, moč

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/00 Visokozmogljiv mešalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/00 Visokozmogljiv mešalnik

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