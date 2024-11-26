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Tehnologija ProBlend Ultra
Aplikacija HomeID
Programi s hitro izbiro
Prenesite aplikacijo HomeID in odkrijte številne recepte za svoj novi mešalnik, vključno s svežimi idejami za pijače, prigrizke, sladice ali celotne obroke. Zdrave jedi še nikoli niso bile tako dobre s preprostimi, a izjemno okusnimi dodatki za vse vrste priljubljenih družinskih jedi. Od bolj zdravih čokoladnih sladic do hranljivih glavnih jedi – v aplikaciji HomeID najdete recepte, ki jih boste vzljubili.
Tehnologija ProBlend Ultra združuje 3 funkcije, ki so zasnovane po meri, da odlično sodelujejo in zagotavljajo vrhunsko raznolikost okusov in tekstur pri vsakem obroku – točno tako, kot vam je všeč.
Posoda ProBlend Ultra je zasnovana z edinstvenimi rebri, ki sestavine stalno usmerjajo nazaj v tok mešanja.
4.4
od 5
73
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
KRISTINCA54
26/11/2024
Slovenija
Ga ne zamenjam
Tako dobrega blenderja pa še nisem imela! Je izjemno močan in sestavine zmelje kot profesionalni. Res ga priporočam vsem, ki želite vrhunski smuti.
Prednosti
Močan, naredi penasti smuti
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/10 Visokozmogljiv mešalnik
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/10 Visokozmogljiv mešalnik
Anika
25/11/2024
Slovenija
Del promocije
Mešalnik 2v1 s sodobnim displejem
Mešalnik sodobnega dizajna z visoko zmogljivostjo in hkrati tihim delovanjem. Preprosto vodljiv displej ponuja več programov, glede na namen uporabe. Priporočam ga vsem ljubiteljem smoothijev, boul ter naravnih sokov. Definitivno primeren tudi za družine z zdravimi prehranskimi navadami.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Mešalnik Flip&Juice™ HR3770/00 Visokozmogljiv mešalnik z modulom sokovnika
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Mešalnik Flip&Juice™ HR3770/00 Visokozmogljiv mešalnik z modulom sokovnika
marja156
25/11/2024
Slovenija
Del promocije
Res zmogljiv
Blender me je presenetil zaradi svojih res hudih značilnosti in zmožnisti blendanja, ki so enostavne za izbor zaradi programov. Digitalni zaslonček je res atraktiven, hkrati pa poenostavlja uporabo. Sam mlinček je res zmogljiv in hitro zmelje led in oreščke, s čimer sem imela težave pri blenderjih do sedaj.
Prednosti
zaslon, programi, moč
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/00 Visokozmogljiv mešalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 HR3760/00 Visokozmogljiv mešalnik