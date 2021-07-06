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  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
  • Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*

Izdelek ni več na voljo

Zmogljiv vakuumski mešalnik

HR3756/00

4.9
| (47) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*
Privoščite si zdrav napitek kadar koli v dnevu z našim vakuumskim mešalnikom. Če potujete, si z mešalnikom pripravite zdrave prigrizke za na pot, ki ostanejo tako sveži in okusni kot ob pripravi. Zmogljiva tehnologija Philipsovega vakuumskega mešalnika zmanjšuje
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Inovativno mešanje – z vakuumom

Uživajte v napitkih, ki so sveži ves dan*

  • Avance

  • Vakuumska tehnologija

  • 1400 W

  • 35.000 vrt/min

Vakuumska tehnologija

Vakuumska tehnologija pred mešanjem posesa zrak iz posode. V končanem napitku je tako manj mehurčkov, manj pene, manj ločevanja soka od gošče. Zato je napitek dlje časa svež.

Prednastavljen program za vakuumsko mešanje napitkov

Prednastavljen program za vakuumsko mešanje napitkov

Izbirate lahko med 3 programi: vakuumsko tekoče mešanje, pulzno mešanje, drobljenje ledu. Zdaj lahko pripravite tak napitek, kot si ga želite.

2 praktično nezlomljivi tritanski posodi

Vsi obožujemo okusne napitke! Z našo 2-litrsko posodo iz tritan-kopoliestra z delovno zmogljivostjo 1,8 litra lahko pripravljate napitke za celo družino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

47

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

06/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Porculanski blender

Dobila sam ovaj uređaj na poklon i mogu slobodno reći da ni sama ne bih bolje odabrala :) Bočica u kojoj zblendano voće i povrće nosim na posao ogroman je plus!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

28/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Savršeno sjedini sve sastojke!

Preporučujem ovaj proizvod svima koji žele svoje navike promijeniti nabolje. Ovaj uređaj je savršen partner u dizanju imuniteta zdravim navikama!!!

Prednosti

Brz, tih, jednostavan za rukovanje

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

27/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlicne znacajke.

Proizvod je odlican, iskreno kaoni svaki drugi philips uredaj kojeg sam nabavio, jednistavno je bezprijekoran...dan danas imam stvari koje su stare po 10 godina a od marke Philips su. Svaka cast i hvala vam!

Prednosti

Sve

Slabosti

Nista

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z mešanjem brez vakuumske funkcije naprave Philips HR3752; preskus je bil opravljen v neodvisnem laboratoriju novembra/decembra 2017