2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Avance
Vakuumska tehnologija
1400 W
35.000 vrt/min
Vakuumska tehnologija pred mešanjem posesa zrak iz posode. V končanem napitku je tako manj mehurčkov, manj pene, manj ločevanja soka od gošče. Zato je napitek dlje časa svež.
Izbirate lahko med 3 programi: vakuumsko tekoče mešanje, pulzno mešanje, drobljenje ledu. Zdaj lahko pripravite tak napitek, kot si ga želite.
Vsi obožujemo okusne napitke! Z našo 2-litrsko posodo iz tritan-kopoliestra z delovno zmogljivostjo 1,8 litra lahko pripravljate napitke za celo družino.
4.9
od 5
47
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
barbxx
06/07/2021
Hrvatska
Porculanski blender
Dobila sam ovaj uređaj na poklon i mogu slobodno reći da ni sama ne bih bolje odabrala :) Bočica u kojoj zblendano voće i povrće nosim na posao ogroman je plus!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
Ancy777
28/02/2021
Hrvatska
Del promocije
Savršeno sjedini sve sastojke!
Preporučujem ovaj proizvod svima koji žele svoje navike promijeniti nabolje. Ovaj uređaj je savršen partner u dizanju imuniteta zdravim navikama!!!
Prednosti
Brz, tih, jednostavan za rukovanje
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
Vanzemaljac99
27/02/2021
Hrvatska
Del promocije
Proizvod ima odlicne znacajke.
Proizvod je odlican, iskreno kaoni svaki drugi philips uredaj kojeg sam nabavio, jednistavno je bezprijekoran...dan danas imam stvari koje su stare po 10 godina a od marke Philips su. Svaka cast i hvala vam!
Prednosti
Sve
Slabosti
Nista
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
V primerjavi z mešanjem brez vakuumske funkcije naprave Philips HR3752; preskus je bil opravljen v neodvisnem laboratoriju novembra/decembra 2017