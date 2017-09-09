2 leti garancije
450 W
5 hitrosti in turbo
3-litrska posoda s samodejnim pogonom
Kašmir siva
Edinstveno oblikovan stepalnik omogoča najboljše dodajanje zraka, kar zagotovi rahlo teksturo in bolj gladko testo
Zmogljiv motor s 450 W za lažjo obdelavo tudi najtežavnejšega testa.
Posoda je oblikovana tako, da se odlično prilega stožčasto oblikovanima stepalnikoma za najboljše rezultate pri mešanju.
4.7
od 5
29
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
AnteaR
09/09/2017
Hrvatska
Idealan mikser za kućanstvo
Vrlo sam zadovoljna radom ovog miksera. Sasvim je dovoljan za potrebe kućanstva. Zbog svog snažnog motora ( 450 w) s njim sam radila i peciva od puno gušćeg tijesta nego što bih inače mjesila mikserom. Automatski pogon za okretanje zdjele je siguran i kontantan tako da se i vrijeme miksanja zaista smanjuje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3745/00 Mikser
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3745/00 Mikser
Tlapka
07/02/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Mixéry
Tichý a pracovitý , ale Menší mísa bez poklopu.......
Prednosti
Tichý a pracovitý
Slabosti
Menší mísa bez poklopu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou
Kira@0107
14/11/2023
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Замечательный миксер
Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Pri stepanju 4 beljakov v primerjavi s prejšnjim modelom