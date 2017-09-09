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  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo

Serija 5000Mešalnik

HR3745/00

4.7
| (29) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
Z mešalnikom Philips boste družini lahko pripravljali okusne in rahle torte, kruh in krušno pecivo. Z zračnim stožčastim načinom mešanja bo čas stepanja krajši, testo pa bolj gladko. Z zmogljivim motorjem z močjo 450 W boste zgnetli tudi najtežavnejše testo.
Poglej vse prednosti

Zmogljiv motor z močjo 450 W za do 25 % hitrejše* delovanje

Močno in učinkovito mešanje za gladko testo

  • 450 W

  • 5 hitrosti in turbo

  • 3-litrska posoda s samodejnim pogonom

  • Kašmir siva

Stožčasto oblikovan stepalnik za najboljše dodajanje zraka

Stožčasto oblikovan stepalnik za najboljše dodajanje zraka

Edinstveno oblikovan stepalnik omogoča najboljše dodajanje zraka, kar zagotovi rahlo teksturo in bolj gladko testo

Moč 450 W tudi za najtežavnejše testo

Moč 450 W tudi za najtežavnejše testo

Zmogljiv motor s 450 W za lažjo obdelavo tudi najtežavnejšega testa.

Gladko mešanje za zračno testo

Gladko mešanje za zračno testo

Posoda je oblikovana tako, da se odlično prilega stožčasto oblikovanima stepalnikoma za najboljše rezultate pri mešanju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

29

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

09/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Idealan mikser za kućanstvo

Vrlo sam zadovoljna radom ovog miksera. Sasvim je dovoljan za potrebe kućanstva. Zbog svog snažnog motora ( 450 w) s njim sam radila i peciva od puno gušćeg tijesta nego što bih inače mjesila mikserom. Automatski pogon za okretanje zdjele je siguran i kontantan tako da se i vrijeme miksanja zaista smanjuje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3745/00 Mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3745/00 Mikser

07/02/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Mixéry

Tichý a pracovitý , ale Menší mísa bez poklopu.......

Prednosti

Tichý a pracovitý

Slabosti

Menší mísa bez poklopu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou

14/11/2023

Україна

Україна

Preverjen kupec

Замечательный миксер

Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 5000 HR3745/00 Міксер

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Omejitve odgovornosti

  1. Pri stepanju 4 beljakov v primerjavi s prejšnjim modelom