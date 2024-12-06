2 leti garancije
450 W
5 hitrosti in Turbo
Kašmir siva
Edinstveno oblikovan stepalnik omogoča najboljše dodajanje zraka, kar zagotovi rahlo teksturo in bolj gladko testo
Zmogljiv motor s 450 W za lažjo obdelavo tudi najtežavnejšega testa.
Širok nabor hitrosti vam omogoča najboljši nadzor nad mešanjem.
4.8
od 5
58
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Asi12
06/12/2024
Slovenija
Odličen izdelek
Mikser je super za vsakodnevno uporabo, vse kar potrebujemo za pripravo jedi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mešalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mešalnik
Kike_007
28/12/2023
Hrvatska
Najbolji mikser koji sam imala
Prvi plus ovog miksera su metlice koje su jako široke i pri miksanju šlaga ili biskvits tako unose više zraka i dobit ćete prozračnije smjesu. Dalje, jako je jakni brz, pa će vam razraditi šećer s jajima za par minuta. Cijena mu je više nego prihvatljiva.
Prednosti
Imam mikser oko 3 godine i ne bih ga mijenjala za ništa na svijetu. Odlične metlice, jako je jak i dizaj super paše u ruku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser
Jelka_zg
30/08/2022
Hrvatska
Izvrstan za izradu brzinskih kolača
Ovaj mikser mi je super. Koristim ga za sve proslave i nikad me nije iznevjerio. Odličan za izradu krema i šlaga koje je potrebno brzo i jako istuči. Vrlo jednostavan za korištenje i praktičan.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser
Pri stepanju 4 beljakov v primerjavi s prejšnjim modelom