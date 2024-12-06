IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
  • Močno in učinkovito mešanje za gladko testo

Serija 5000Mešalnik

HR3740/00

4.8
| (58) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Močno in učinkovito mešanje za gladko testo
Z mešalnikom Philips boste družini lahko pripravljali okusne in rahle torte, kruh in krušno pecivo. Z zračnim stožčastim načinom mešanja bo čas stepanja krajši, testo pa bolj gladko. Z zmogljivim motorjem z močjo 450 W boste zgnetli tudi najtežavnejše testo.
Poglej vse prednosti

Zmogljiv motor z močjo 450 W za do 25 % hitrejše* delovanje

Močno in učinkovito mešanje za gladko testo

  • 450 W

  • 5 hitrosti in Turbo

  • Kašmir siva

Stožčasto oblikovan stepalnik za najboljše dodajanje zraka

Stožčasto oblikovan stepalnik za najboljše dodajanje zraka

Edinstveno oblikovan stepalnik omogoča najboljše dodajanje zraka, kar zagotovi rahlo teksturo in bolj gladko testo

Moč 450 W tudi za najtežavnejše testo

Moč 450 W tudi za najtežavnejše testo

Zmogljiv motor s 450 W za lažjo obdelavo tudi najtežavnejšega testa.

5 nastavitev hitrosti za boljši nadzor

5 nastavitev hitrosti za boljši nadzor

Širok nabor hitrosti vam omogoča najboljši nadzor nad mešanjem.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

58

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

06/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek

Mikser je super za vsakodnevno uporabo, vse kar potrebujemo za pripravo jedi.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mešalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mešalnik

28/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji mikser koji sam imala

Prvi plus ovog miksera su metlice koje su jako široke i pri miksanju šlaga ili biskvits tako unose više zraka i dobit ćete prozračnije smjesu. Dalje, jako je jakni brz, pa će vam razraditi šećer s jajima za par minuta. Cijena mu je više nego prihvatljiva.

Prednosti

Imam mikser oko 3 godine i ne bih ga mijenjala za ništa na svijetu. Odlične metlice, jako je jak i dizaj super paše u ruku.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan za izradu brzinskih kolača

Ovaj mikser mi je super. Koristim ga za sve proslave i nikad me nije iznevjerio. Odličan za izradu krema i šlaga koje je potrebno brzo i jako istuči. Vrlo jednostavan za korištenje i praktičan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Pri stepanju 4 beljakov v primerjavi s prejšnjim modelom