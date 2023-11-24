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  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
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Izdelek ni več na voljo

Serija 5000Mešalnik s teh. ProBlend, 800 W, 2 l steklena posoda

HR3573/90

5
| (34) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
Tehnologija ProBlend Crush zdrobi tudi najtrše sestavine v fine smutije dvakrat hitreje. Naša edinstvena 6-kraka rezila v kombinaciji z učinkovito zasnovanim motorjem z močjo 1000 W popolnoma zdrobijo led in velike kose.
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Zahvaljujoč zmogljivi tehnologiji ProBlend Crush

Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje

  • Tehnologija ProBlend Crush

2-letna mednarodna garancija

2-letna mednarodna garancija

Z našimi mešalniki vam nudimo 2-letno garancijo povsod po svetu, s čimer vam hkrati zagotavljamo dolgotrajno kakovost in delovanje.

Visokozmogljiv mešalnik z motorjem z močjo 1000 W

Visokozmogljiv mešalnik z motorjem z močjo 1000 W

Zmogljiv in energijsko učinkovit 1000 W motor zagotavlja ravnovesje med učinkovitostjo močjo in popolnimi rezultati mešanja. Zasnovan za maksimiranje delovanja tehnologije ProBlend Crush.

Tehnologija ProBlend Crush s 6 rezili za fino mešanje

Tehnologija ProBlend Crush s 6 rezili za fino mešanje

Tehnologija ProBlend Crush zdrobi tudi najtrše sestavine v fine smutije dvakrat hitreje. Naša edinstvena 6-kraka rezila v kombinaciji z učinkovito zasnovanim motorjem z močjo 1000 W popolnoma zdrobijo led in velike kose.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

34

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/11/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Prostě super

Není co vytknout, mám již delší dobu. Náhradní díly se dají v pohodě sehnat přes zákaznický servis.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro ranní smoothie

Velmi výkonný a rychlý. Ideální na smoothie, studené polévky nebo omáčky. Doporučuju

Prednosti

Rychlý skladný za super peníze

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Silný mixér

výborný k dělání smoothie, rozmixuje zmražené ovoce i led.

Prednosti

silný mixér

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

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