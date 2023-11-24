2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Tehnologija ProBlend Crush
Z našimi mešalniki vam nudimo 2-letno garancijo povsod po svetu, s čimer vam hkrati zagotavljamo dolgotrajno kakovost in delovanje.
Zmogljiv in energijsko učinkovit 1000 W motor zagotavlja ravnovesje med učinkovitostjo močjo in popolnimi rezultati mešanja. Zasnovan za maksimiranje delovanja tehnologije ProBlend Crush.
Tehnologija ProBlend Crush zdrobi tudi najtrše sestavine v fine smutije dvakrat hitreje. Naša edinstvena 6-kraka rezila v kombinaciji z učinkovito zasnovanim motorjem z močjo 1000 W popolnoma zdrobijo led in velike kose.
5.0
od 5
34
Ocene
100%
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Dalm70
24/11/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Prostě super
Není co vytknout, mám již delší dobu. Náhradní díly se dají v pohodě sehnat přes zákaznický servis.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
28/05/2020
Česká republika
Skvělý pomocník pro ranní smoothie
Velmi výkonný a rychlý. Ideální na smoothie, studené polévky nebo omáčky. Doporučuju
Prednosti
Rychlý skladný za super peníze
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
MasMar
18/05/2020
Česká republika
Silný mixér
výborný k dělání smoothie, rozmixuje zmražené ovoce i led.
Prednosti
silný mixér
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér