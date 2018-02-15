2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
900 W
ProBlend 6
2 l steklena posoda
Dodatna steklenica ''On the Go"
Tehnologijo ProBlend6 smo razvili za učinkovit način mešanja, ki omogoča, da so vse sestavine fino zmešane.
Z močjo 900 W je motor mešalnika dovolj močan za gladko in učinkovito mešanje vaših najljubših sestavin.
Primeren za nežno mešanje mehkega sadja, hkrati pa ima dovolj moči za učinkovito mešanje tršega sadja in zelenjave. Z ročnim nastavljanjem hitrosti lahko sami izberete želeno moč.
4.9
od 5
156
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Melani15
15/02/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod bih preporučila svakome!
Ovaj Philipsov blender je u prvom redu jednostavan za uporabu. Lako se čisti i ne zauzima puno mjesta u kuhinji. Osim toga ima lijep dizajn čistih, zaobljenih linija, bez nepotrebnih ukrasa. Lako je odrediti brzinu blendanja, a s opcijom Pulse se sve na kraju dodatno promiješa. Kašice za dobro jutro su mi najdraži pripravak iz ovog blendera!
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Blender
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Blender
maraja7
06/10/2017
Hrvatska
Sve što sam tražila.
Prilikom kupovine uvijek imam popis karakteristika koje proizvod mora imati da bi bio moj izbor. Ovaj blender je ispunio moja očekivanja jer dobro radi svoj posao, praktičan je, periv je u perilici za posuđe i ima dio za spremanje kabla što mi je važno zbog uštede prostora. Isto tako preferiram vrč od stakla a ne od plastike što zbog utjecaja na zdravlje što zbog estetike jer plastika izgubi sjaj i prvobitan izgled.
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3556/00 Blender
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3556/00 Blender
Moncza
15/05/2021
Česká republika
Naprosto skvělý
Turbo výkonný mixér který zvládne i ořechová másla. Skvělé zpracování a výkon.Doporučuji.
Prednosti
výkon,kvalitní zpracování
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví