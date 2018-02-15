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  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
  • Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionMešalnik

HR3556/00

4.9
| (156) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti
Mešalnik Philips s tehnologijo ProBlend 6 gladko seklja in zdrobi led. Zaradi izjemno gladkega mešanja boste lahko še bolj uživali v zdravih napitkih, v katere lahko združite celodnevno količino hranil iz sadja in zelenjave.
Poglej vse prednosti

Z gladkim mešanjem za dodajanje več sadja in zelenjave

Uživajte v bolj zdravih napitkih tudi na poti

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • 2 l steklena posoda

  • Dodatna steklenica ''On the Go"

Tehnologija za mešanje ProBlend 6 za finejše rezultate

Tehnologijo ProBlend6 smo razvili za učinkovit način mešanja, ki omogoča, da so vse sestavine fino zmešane.

Zmogljiv 900-vatni motor

Z močjo 900 W je motor mešalnika dovolj močan za gladko in učinkovito mešanje vaših najljubših sestavin.

Več hitrosti za mehke in trde sestavine

Primeren za nežno mešanje mehkega sadja, hkrati pa ima dovolj moči za učinkovito mešanje tršega sadja in zelenjave. Z ročnim nastavljanjem hitrosti lahko sami izberete želeno moč.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

156

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

15/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod bih preporučila svakome!

Ovaj Philipsov blender je u prvom redu jednostavan za uporabu. Lako se čisti i ne zauzima puno mjesta u kuhinji. Osim toga ima lijep dizajn čistih, zaobljenih linija, bez nepotrebnih ukrasa. Lako je odrediti brzinu blendanja, a s opcijom Pulse se sve na kraju dodatno promiješa. Kašice za dobro jutro su mi najdraži pripravak iz ovog blendera!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Blender

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3555/00 Blender

06/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Sve što sam tražila.

Prilikom kupovine uvijek imam popis karakteristika koje proizvod mora imati da bi bio moj izbor. Ovaj blender je ispunio moja očekivanja jer dobro radi svoj posao, praktičan je, periv je u perilici za posuđe i ima dio za spremanje kabla što mi je važno zbog uštede prostora. Isto tako preferiram vrč od stakla a ne od plastike što zbog utjecaja na zdravlje što zbog estetike jer plastika izgubi sjaj i prvobitan izgled.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3556/00 Blender

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3556/00 Blender

15/05/2021

Česká republika

Česká republika

Naprosto skvělý

Turbo výkonný mixér který zvládne i ořechová másla. Skvělé zpracování a výkon.Doporučuji.

Prednosti

výkon,kvalitní zpracování

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR3556/00 Stolní mixér s lahví

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