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Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionSteklenica "On the Go"

HR2991/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Hitro, sveže in zabavno

Dodatna steklenica "On the Go" za pripravo mlečnih in drugih napitkov za vso družino

Poglej vse prednosti

Dodatna steklenica ''On the Go" za mini mešalnik

Hitro, sveže in zabavno

  • Dodatna steklenica

Izdelek z 0 % bisfenola A

Izdelek z 0 % bisfenola A

Ta izdelek vsebuje 0 % bisfenola A

Vse dele mešalnika lahko pomivate v pomivalnem stroju

Vse dele mešalnika lahko pomivate v pomivalnem stroju

Vse snemljive dele mešalnika lahko pomivate v pomivalnem stroju.

Steklenica za mešanje in enostavno prenašanje

S prenosno steklenico "On-the-Go" lahko v napitkih uživate kjerkoli.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

20/03/2017

Magyarország

Magyarország

Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!

Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

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