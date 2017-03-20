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Izdelek ni več na voljo
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Dodatna steklenica "On the Go" za pripravo mlečnih in drugih napitkov za vso družino
Dodatna steklenica
Ta izdelek vsebuje 0 % bisfenola A
Vse snemljive dele mešalnika lahko pomivate v pomivalnem stroju.
S prenosno steklenico "On-the-Go" lahko v napitkih uživate kjerkoli.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Illy
20/03/2017
Magyarország
Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!
Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack