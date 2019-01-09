2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
350 W
0,6 l
Dodatna steklenica ''On the Go"
Vse snemljive sestavne dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.
350 W za zmogljivo in enostavno mešanje.
S prenosno steklenico "On-the-Go" lahko v napitkih uživate kjerkoli.
5.0
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ružica63
09/01/2019
Hrvatska
ODLIČNE KARAKTERISTIKE
Nova godina, nove odluke.....odlučila sam se zdravije hraniti i nabavila jedan mali Philipsov blender (jer već imam puno Philipsovih proizvoda). Oduševljena sam njegovim radom i koristim ga svaki dan. Kako sam se već uvjerila u vrhunsku kvalitetu Philipsovih proizvoda, tako i ovaj preporučam svima..... pozdrav iz Osijeka
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2872/00 Mali blender
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2872/00 Mali blender
Loklinka
05/09/2019
Česká republika
Malý a šikovný
Používám nástavec na mixér i sekáček. ořechy nasekám skoro na mouku, smoothie maker je schopný zpracovat i zmrzlé ovoce. měla jsem trochu obavy, že když je tak maličký, že bude málo výkonný, ale zmrzlinu udělá skvělou.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Milda67
05/03/2018
Česká republika
Výborný produkt
Koupil jsem tento produkt jako dárek manželce k narozeninám. Máme zahradu se spoustou plodů a tak je využití v sezonně na 100%. Vzhledem k jednoduchosti ja to manželky oblíbený spotřebič.
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Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér