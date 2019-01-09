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  • Hitro, sveže in zabavno
  • Hitro, sveže in zabavno
  • Hitro, sveže in zabavno
  • Hitro, sveže in zabavno
  • Hitro, sveže in zabavno
  • Hitro, sveže in zabavno
  • Hitro, sveže in zabavno
  • Hitro, sveže in zabavno
  • Hitro, sveže in zabavno
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Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionMini mešalnik

HR2872/00

5
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Hitro, sveže in zabavno
Z novim mini mešalnikom Philips lahko pripravljate različne recepte za napitke, mlečne napitke, juhe, omake, koktejle … S priročno prenosno steklenico vam omogoča tudi, da v najljubših pripravljenih napitkih uživate kjerkoli. Dober tek!
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Kompakten mešalnik s prenosno steklenico "On the Go"

Hitro, sveže in zabavno

  • 350 W

  • 0,6 l

  • Dodatna steklenica ''On the Go"

Vse dele lahko operete v pomivalnem stroju

Vse dele lahko operete v pomivalnem stroju

Vse snemljive sestavne dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.

Mešalnik z motorjem moči 350 W

Mešalnik z motorjem moči 350 W

350 W za zmogljivo in enostavno mešanje.

Steklenica za mešanje in enostavno prenašanje

Steklenica za mešanje in enostavno prenašanje

S prenosno steklenico "On-the-Go" lahko v napitkih uživate kjerkoli.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

09/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

ODLIČNE KARAKTERISTIKE

Nova godina, nove odluke.....odlučila sam se zdravije hraniti i nabavila jedan mali Philipsov blender (jer već imam puno Philipsovih proizvoda). Oduševljena sam njegovim radom i koristim ga svaki dan. Kako sam se već uvjerila u vrhunsku kvalitetu Philipsovih proizvoda, tako i ovaj preporučam svima..... pozdrav iz Osijeka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2872/00 Mali blender

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2872/00 Mali blender

05/09/2019

Česká republika

Česká republika

Malý a šikovný

Používám nástavec na mixér i sekáček. ořechy nasekám skoro na mouku, smoothie maker je schopný zpracovat i zmrzlé ovoce. měla jsem trochu obavy, že když je tak maličký, že bude málo výkonný, ale zmrzlinu udělá skvělou.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

05/03/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný produkt

Koupil jsem tento produkt jako dárek manželce k narozeninám. Máme zahradu se spoustou plodů a tak je využití v sezonně na 100%. Vzhledem k jednoduchosti ja to manželky oblíbený spotřebič.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

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