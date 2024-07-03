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  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa
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  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa
  • Svež sok brez hrupa

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionOžemalnik citrusov

HR2752/90

4.7
| (86) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Svež sok brez hrupa
Ta ožemalnik citrusov Philips deluje tako tiho, da si lahko privoščite miren začetek dneva. Zmogljivi 85 W motor omogoča zelo enostavno iztiskanje soka.
Poglej vse prednosti

Ožemalnik citrusov z najbolj tihim delovanjem

Svež sok brez hrupa

  • Neposreden tok

  • Kovinsko sito

  • Preprečevanje kapljanja

  • Protiprašni pokrov

Zmogljiv 85-vatni motor

Zmogljiv 85-vatni motor

Izredno tih motor

Izredno tih motor

Preprečuje kapljanje

Preprečuje kapljanje

Dvignjen dulec preprečuje, da bi sok iz ožemalnika kapljal na pult. Dulec je izredno enostavno čistiti, saj je snemljiv in izdelan iz materialov, primernih za pranje v pomivalnem stroju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

86

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod!

Svaka preporuka, cijediti naranče ujutro nikad lakše. Ocijediš i opereš sve za 2 minute, bez napora. Omjer cijene i kvalitete stvarno opravdan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

03/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan proizvod, tih, kompaktan

Odličan proizvod, vrijedi svake lipe. Veliki kapacitet, jasne oznake, tih.

Prednosti

Sve

Slabosti

Ništa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

12/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod, tih, kompaktan

Svima koji žele svaki dan uživati u zdravim i svježe pripremljenim sokovima

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

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