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  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah

Izdelek ni več na voljo

Ožemalnik citrusov

HR2744

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Svež sok v nekaj sekundah

Svetel in barvit ožemalnik citrusov s sistemom za izbiro količine tropin v soku po vašem okusu.

Poglej vse prednosti

Pripravite bister sok ali sok s tropinami

Svež sok v nekaj sekundah

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Zbiralnik tropin

  • Samodejno obračanje

Zbiralnik tropin

Zbiralnik tropin

Za bister sok ali sok s tropinami.

600 ml vrč za sok

600 ml vrč za sok

V vrču ostane sok dlje časa svež.

Majhna in kompaktna zasnova

Ker je aparat izjemno kompakten, ga lahko enostavno shranite v majhne prostore in omarice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

09/01/2021

България

България

Preverjen kupec

Много добър продукт.

Удобна за работа цитрус пресс, бърза, лестна за почистване.

Prednosti

Лестно почистване, удобна работа.

Slabosti

Малко късъчек кабел.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2019-12-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2019-12-09

21/12/2019

България

България

Продукта е супер.

Може би най-ползвания продукт. Супер е, лесен за употреба и лесен за поддръжка, на ниска цена.

Prednosti

малък, лесен за поддръжка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2018-12-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2018-12-21

17/06/2017

България

България

Preverjen kupec

Този продукт е отличен!

Много съм доволен. Лесен за употреба и лесен за поддръжка. Изглежда надежден. Може би малко по-добър може да е дизайна

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси

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