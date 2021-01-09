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Izdelek ni več na voljo
Svež sok v nekaj sekundah
Svetel in barvit ožemalnik citrusov s sistemom za izbiro količine tropin v soku po vašem okusu.
0,6 l
25 W
Zbiralnik tropin
Samodejno obračanje
Za bister sok ali sok s tropinami.
V vrču ostane sok dlje časa svež.
Ker je aparat izjemno kompakten, ga lahko enostavno shranite v majhne prostore in omarice.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Маридим
09/01/2021
България
Preverjen kupec
Много добър продукт.
Удобна за работа цитрус пресс, бърза, лестна за почистване.
Prednosti
Лестно почистване, удобна работа.
Slabosti
Малко късъчек кабел.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2019-12-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2019-12-09
Siklopа
21/12/2019
България
Продукта е супер.
Може би най-ползвания продукт. Супер е, лесен за употреба и лесен за поддръжка, на ниска цена.
Prednosti
малък, лесен за поддръжка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2018-12-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2018-12-21
siklop
17/06/2017
България
Preverjen kupec
Този продукт е отличен!
Много съм доволен. Лесен за употреба и лесен за поддръжка. Изглежда надежден. Може би малко по-добър може да е дизайна
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR2744/55 Преса за цитруси