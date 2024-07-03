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  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah

Novo

Viva CollectionOžemalnik citrusov

HR2744/40

4.8
| (32) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Svež sok v nekaj sekundah
Svetel in barvit ožemalnik citrusov Philips HR2744/40 s sistemom za izbiro količine tropin v soku po vašem okusu na sokovniku.
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Ožemalnik citrusov za bister sok ali sok s tropinami

Svež sok v nekaj sekundah

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Zbiralnik tropin

  • Samodejno obračanje

Zbiralnik tropin

Zbiralnik tropin

Za bister sok ali sok s tropinami.

600 ml vrč za sok

600 ml vrč za sok

Sok ostane v vrču svež dlje časa.

Majhna in kompaktna zasnova

Ker je aparat izjemno kompakten, ga lahko enostavno shranite v majhne prostore in omarice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

32

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod!

Svaka preporuka, cijediti naranče ujutro nikad lakše. Ocijediš i opereš sve za 2 minute, bez napora. Omjer cijene i kvalitete stvarno opravdan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

03/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan proizvod, tih, kompaktan

Odličan proizvod, vrijedi svake lipe. Veliki kapacitet, jasne oznake, tih.

Prednosti

Sve

Slabosti

Ništa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

12/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod, tih, kompaktan

Svima koji žele svaki dan uživati u zdravim i svježe pripremljenim sokovima

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

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