2 leti garancije
Novo
0,6 l
25 W
Zbiralnik tropin
Samodejno obračanje
Za bister sok ali sok s tropinami.
Sok ostane v vrču svež dlje časa.
Ker je aparat izjemno kompakten, ga lahko enostavno shranite v majhne prostore in omarice.
4.8
od 5
32
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod!
Svaka preporuka, cijediti naranče ujutro nikad lakše. Ocijediš i opereš sve za 2 minute, bez napora. Omjer cijene i kvalitete stvarno opravdan.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Mare17
03/01/2021
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan proizvod, tih, kompaktan
Odličan proizvod, vrijedi svake lipe. Veliki kapacitet, jasne oznake, tih.
Prednosti
Sve
Slabosti
Ništa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Malajelena1
12/12/2020
Hrvatska
Odličan proizvod, tih, kompaktan
Svima koji žele svaki dan uživati u zdravim i svježe pripremljenim sokovima
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume