2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
Visokozmogljiva Philipsova mesoreznica je sestavljena iz vzdržljivega motorja, kovinskega podajalnega navojnega obroča, zmogljivega noža in higienskih mrežic iz nerjavnega jekla. Po mletju jo enostavno očistite z inovativnim priborom za čiščenje.
600 W nazivne, 2000 W blokirane moči
2,9 kg/min
Bela
2 načina mletja, 5 nastavkov
Priloženi so boben za strganje (grobo), strganje (fino), rezanje in oblike rezanja.
Cevi za klobase 2 različnih velikosti omogočajo pripravo različnih klobas. 12 mm uporabljajte za tanjše klobase, 22 mm pa za debelejše.
4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mary88
04/09/2016
Polska
Preverjen kupec
Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia
Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Wiesiek01
14/10/2015
Polska
Preverjen kupec
Zwiększyć ilość wyposażenia
Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa