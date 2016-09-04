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  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionMesoreznica

HR2728/40

4

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah

Visokozmogljiva Philipsova mesoreznica je sestavljena iz vzdržljivega motorja, kovinskega podajalnega navojnega obroča, zmogljivega noža in higienskih mrežic iz nerjavnega jekla. Po mletju jo enostavno očistite z inovativnim priborom za čiščenje.

Poglej vse prednosti

Vrhunska zasnova motorja za zmogljivost mešanja do 2,9 kg/min

Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah

  • 600 W nazivne, 2000 W blokirane moči

  • 2,9 kg/min

  • Bela

  • 2 načina mletja, 5 nastavkov

Zmogljivost mletja do 2,9 kg v 1 minuti

Zmogljivost mletja do 2,9 kg v 1 minuti

Dodatni zbiralnik s 4 bobni za zelenjavo

Dodatni zbiralnik s 4 bobni za zelenjavo

Priloženi so boben za strganje (grobo), strganje (fino), rezanje in oblike rezanja.

Cevi za klobase 12 mm (tanka) in 22 mm (debela)

Cevi za klobase 12 mm (tanka) in 22 mm (debela)

Cevi za klobase 2 različnih velikosti omogočajo pripravo različnih klobas. 12 mm uporabljajte za tanjše klobase, 22 mm pa za debelejše.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

04/09/2016

Polska

Polska

Preverjen kupec

Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia

Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

14/10/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Zwiększyć ilość wyposażenia

Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

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