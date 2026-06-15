2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
600 W nazivne, 2000 W blokirane moči
2,9 kg/min
Črna in srebrna
2 načina mletja, 4 nastavki
Cevi za klobase 2 različnih velikosti omogočajo pripravo različnih klobas. 12 mm uporabljajte za tanjše klobase, 22 mm pa za debelejše.
4.7
od 5
68
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Romario)))
15/06/2026
Україна
Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Natashok@
13/11/2021
Україна
Найкращий подарунок жінці
Отримала від чоловіка цей чудо- виріб. Зроблений з якісного матеріалу, не громістка,не шумна, за лічені хвилини готовий фарш) я взахваті
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка
Laud
09/11/2021
Україна
Рекомендую !
Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка