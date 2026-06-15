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  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionMesoreznica

HR2727/50

4.7
| (68) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
Visokozmogljiva Philipsova mesoreznica je sestavljena iz vzdržljivega motorja, kovinskega podajalnega navojnega obroča, zmogljivega noža in higienskih mrežic iz nerjavnega jekla. Po mletju jo enostavno očistite z inovativnim priborom za čiščenje.
Poglej vse prednosti

Vrhunska zasnova motorja za zmogljivost mešanja do 2,9 kg/min

Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah

  • 600 W nazivne, 2000 W blokirane moči

  • 2,9 kg/min

  • Črna in srebrna

  • 2 načina mletja, 4 nastavki

Zmogljivost mletja do 2,9 kg v 1 minuti

Zmogljivost mletja do 2,9 kg v 1 minuti

Cevi za klobase 12 mm (tanka) in 22 mm (debela)

Cevi za klobase 12 mm (tanka) in 22 mm (debela)

Cevi za klobase 2 različnih velikosti omogočajo pripravo različnih klobas. 12 mm uporabljajte za tanjše klobase, 22 mm pa za debelejše.

Nastavek za kibeh priložen

Nastavek za kibeh priložen

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

68

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

15/06/2026

Україна

Україна

Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

13/11/2021

Україна

Україна

Найкращий подарунок жінці

Отримала від чоловіка цей чудо- виріб. Зроблений з якісного матеріалу, не громістка,не шумна, за лічені хвилини готовий фарш) я взахваті

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую !

Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

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