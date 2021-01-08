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Izdelek ni več na voljo
Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
Visokozmogljiva Philipsova mesoreznica je sestavljena iz vzdržljivega motorja, kovinskega podajalnega navojnega obroča, zmogljivega noža in higienskih mrežic iz nerjavnega jekla. Po mletju jo enostavno očistite z inovativnim priborom za čiščenje.
450 W nazivne, 1700 W blokirane moči
2,7 kg/min
Črna
2 načina mletja, 2 nastavka
Cevi za klobase 2 različnih velikosti omogočajo pripravo različnih klobas. 12 mm uporabljajte za tanjše klobase, 22 mm pa za debelejše.
4.2
od 5
18
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
VICTOR69
24/06/2019
România
Foarte buna!
Sunt foarte multumit! Sotia care a folosit-o a avut numai cuvinte de lauda!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat