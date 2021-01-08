IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah
  • Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionMesoreznica

HR2726/90

4.2

| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah

Visokozmogljiva Philipsova mesoreznica je sestavljena iz vzdržljivega motorja, kovinskega podajalnega navojnega obroča, zmogljivega noža in higienskih mrežic iz nerjavnega jekla. Po mletju jo enostavno očistite z inovativnim priborom za čiščenje.

Poglej vse prednosti

Vrhunska zasnova motorja za zmogljivost mešanja do 2,7 kg/min

Visokozmogljivo mletje, čiščenje v samo nekaj sekundah

  • 450 W nazivne, 1700 W blokirane moči

  • 2,7 kg/min

  • Črna

  • 2 načina mletja, 2 nastavka

Zmogljivost mletja do 2,7 kg v 1 minuti.

Zmogljivost mletja do 2,7 kg v 1 minuti.

Cevi za klobase 12 mm (tanka) in 22 mm (debela)

Cevi za klobase 12 mm (tanka) in 22 mm (debela)

Cevi za klobase 2 različnih velikosti omogočajo pripravo različnih klobas. 12 mm uporabljajte za tanjše klobase, 22 mm pa za debelejše.

Nastavek za kibeh priložen

Nastavek za kibeh priložen

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

18

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

24/06/2019

România

România

Foarte buna!

Sunt foarte multumit! Sotia care a folosit-o a avut numai cuvinte de lauda!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki