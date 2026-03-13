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HR2725

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Meat mincer HR2725

  • PDF dat., 4.5 MB
  • 13 March 2026

Zlahka zmelje do 1,5 kg mesa na minuto, izdeluje klobase v 2 velikostih ter sveže testenine in piškote različnih oblik.

  • PDF dat.
  • 5 July 2026

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