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  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
  • Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionPalični mešalnik ProMix s funkcijo spiralizatorja

HR2657/90

5
| (278) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!
Ročni mešalnik iz kolekcije ProMix Viva z različnimi dodatki vam pomaga pri pripravi zdravih prigrizkov in obrokov z nešteto možnostmi.
Poglej vse prednosti

Privoščite si zdrave jedi doma ali na poti

Zmešajte. Sesekljajte. Spiralno narežite. Okusite!

  • Moč mešanja 800 W

  • SpeedTouch z navodili za hitrost

  • Lonček za na pot, spiralni rezalnik

  • Enostavno čiščenje

Zmogljiv motor z močjo 800 W za odlične rezultate

Zmogljiv motor z močjo 800 W za odlične rezultate

Naš zmogljivi in trpežni motor z močjo 800 W zagotavlja moč, ki jo potrebujete za pripravo najljubših zdravih in doma pripravljenih obrokov v samo nekaj minutah.

Tehnologija ProMix za hitro, enakomernejše mešanje

Tehnologija ProMix za hitro, enakomernejše mešanje

Philips je v sodelovanju z univerzo v Stuttgartu razvil tehnologijo ProMix za hitrejše in enakomernejše mešanje. Edinstvena in napredna tehnologija ima obliko trikotnika za optimalen pretok hrane in najboljše delovanje, ki vsakič zagotavlja najboljše rezultate.

Tehnologija SpeedTouch za popoln nadzor nad močjo

Tehnologija SpeedTouch za popoln nadzor nad močjo

Želite več moči med mešanjem? Pritisnite gumb za moč turbo. Intuitiven regulator hitrosti vam omogoča enostavno povečanje moči brez spreminjanja nastavitev. Na začetku pritiskajte počasi, da preprečite škropljenje, nato postopno pritisnite močneje, dokler ne dosežete potrebne moči za posamezen recept in sestavino.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679547

Ocene

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5.0

od 5

278

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

19/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jedan gadget za sve

Napokon ne trebam 10 raznih aparata razbacanih po kuhinji! Super za ubrzati i učiniti zabavnijim rezuckanje povrća i voća, pripremu smoothia za kojeg odmah imaš i boćicu, …

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

16/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!

Snazan i ne zauzima puno mjesta, sa stapnim mikserom radim i najkremastije smoothije i blendam umake i juhe. Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

14/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Sve u jedan!

Proizvod je fantastican! Uz njega vam ne treba ni blender ni mikser. Spremnik je veci nego klasicni i sve stane u njega, a nastavak za rezance od tikvica mi je najdrazi :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

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