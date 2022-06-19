2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Moč mešanja 800 W
SpeedTouch z navodili za hitrost
Lonček za na pot, spiralni rezalnik
Enostavno čiščenje
Naš zmogljivi in trpežni motor z močjo 800 W zagotavlja moč, ki jo potrebujete za pripravo najljubših zdravih in doma pripravljenih obrokov v samo nekaj minutah.
Philips je v sodelovanju z univerzo v Stuttgartu razvil tehnologijo ProMix za hitrejše in enakomernejše mešanje. Edinstvena in napredna tehnologija ima obliko trikotnika za optimalen pretok hrane in najboljše delovanje, ki vsakič zagotavlja najboljše rezultate.
Želite več moči med mešanjem? Pritisnite gumb za moč turbo. Intuitiven regulator hitrosti vam omogoča enostavno povečanje moči brez spreminjanja nastavitev. Na začetku pritiskajte počasi, da preprečite škropljenje, nato postopno pritisnite močneje, dokler ne dosežete potrebne moči za posamezen recept in sestavino.
Nagrade
5.0
od 5
278
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Martiva
19/06/2022
Hrvatska
Jedan gadget za sve
Napokon ne trebam 10 raznih aparata razbacanih po kuhinji! Super za ubrzati i učiniti zabavnijim rezuckanje povrća i voća, pripremu smoothia za kojeg odmah imaš i boćicu, …
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Kitkat31
16/06/2022
Hrvatska
Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!
Snazan i ne zauzima puno mjesta, sa stapnim mikserom radim i najkremastije smoothije i blendam umake i juhe. Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Zebra112233
14/06/2022
Hrvatska
Sve u jedan!
Proizvod je fantastican! Uz njega vam ne treba ni blender ni mikser. Spremnik je veci nego klasicni i sve stane u njega, a nastavak za rezance od tikvica mi je najdrazi :)
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser