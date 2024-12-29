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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender

Izdelek ni več na voljo

Serija VivaPalični mešalnik ProMix

HR2653/90

4.6

| (208) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

1 nagrada

Zmešajte. Zaprite. Pojdite!

Novi ročni mešalnik iz kolekcije ProMix Viva z različnimi dodatki vam pomaga pri pripravi zdravih prigrizkov in obrokov z nešteto možnostmi.

Poglej vse prednosti

Preprosto zmešajte okusne sestavine in si jih privoščite na poti.

Zmešajte. Zaprite. Pojdite!

  • 800 W moč mešanja

  • SpeedTouch z navodili za hitrost

  • Lonček za na pot

  • Enostavno čiščenje

Zmogljiv motor z močjo 800 W za odlične rezultate

Zmogljiv motor z močjo 800 W za odlične rezultate

Naš zmogljivi in trpežni motor z močjo 800 W zagotavlja moč, ki jo potrebujete za pripravo najljubših zdravih in doma pripravljenih obrokov v samo nekaj minutah.

Tehnologija ProMix za hitro, enakomernejše mešanje

Tehnologija ProMix za hitro, enakomernejše mešanje

Philips je v sodelovanju z univerzo v Stuttgartu razvil tehnologijo ProMix za hitrejše in enakomernejše mešanje. Edinstvena in napredna tehnologija ima obliko trikotnika za optimalen pretok hrane in najboljše delovanje, ki vsakič zagotavlja najboljše rezultate.

Tehnologija SpeedTouch za popoln nadzor nad močjo

Tehnologija SpeedTouch za popoln nadzor nad močjo

Želite več moči med mešanjem? Pritisnite gumb za moč turbo. Intuitiven regulator hitrosti vam omogoča enostavno povečanje moči brez spreminjanja nastavitev. Na začetku pritiskajte počasi, da preprečite škropljenje, nato postopno pritisnite močneje, dokler ne dosežete potrebne moči za posamezen recept in sestavino.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_AWARD-1679547

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

208

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/12/2024

Lietuva

Lietuva

Mala, plaka, kapoja

Virtuvėje dominuoja šis prietaisas, yra naudojamas kone kasdien.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

21/12/2024

Lietuva

Lietuva

Menas

Šis prietaisas kuria meną iš daržovių, jos iškart tampa skanesnės visai šeimai. Labai dažnai naudojamas prietaisas, kuris tikrai nebuvo tik bereikalingas pirkinys

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

17/12/2024

Lietuva

Lietuva

Neatsistebiu

Neatsistebiu kiek visko galima pasigaminti su vienu prietaisu ir jo priedais. Skanu ir svarbiausia kaip patogu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas

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