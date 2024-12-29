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Zmešajte. Zaprite. Pojdite!
Novi ročni mešalnik iz kolekcije ProMix Viva z različnimi dodatki vam pomaga pri pripravi zdravih prigrizkov in obrokov z nešteto možnostmi.
800 W moč mešanja
SpeedTouch z navodili za hitrost
Lonček za na pot
Enostavno čiščenje
Naš zmogljivi in trpežni motor z močjo 800 W zagotavlja moč, ki jo potrebujete za pripravo najljubših zdravih in doma pripravljenih obrokov v samo nekaj minutah.
Philips je v sodelovanju z univerzo v Stuttgartu razvil tehnologijo ProMix za hitrejše in enakomernejše mešanje. Edinstvena in napredna tehnologija ima obliko trikotnika za optimalen pretok hrane in najboljše delovanje, ki vsakič zagotavlja najboljše rezultate.
Želite več moči med mešanjem? Pritisnite gumb za moč turbo. Intuitiven regulator hitrosti vam omogoča enostavno povečanje moči brez spreminjanja nastavitev. Na začetku pritiskajte počasi, da preprečite škropljenje, nato postopno pritisnite močneje, dokler ne dosežete potrebne moči za posamezen recept in sestavino.
Nagrade
4.6
od 5
208
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Saulėgrąža_S
29/12/2024
Lietuva
Mala, plaka, kapoja
Virtuvėje dominuoja šis prietaisas, yra naudojamas kone kasdien.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas
Burokėlis12
21/12/2024
Lietuva
Menas
Šis prietaisas kuria meną iš daržovių, jos iškart tampa skanesnės visai šeimai. Labai dažnai naudojamas prietaisas, kuris tikrai nebuvo tik bereikalingas pirkinys
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas
Kaleda
17/12/2024
Lietuva
Neatsistebiu
Neatsistebiu kiek visko galima pasigaminti su vienu prietaisu ir jo priedais. Skanu ir svarbiausia kaip patogu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Viva Collection“ HR2657/90 „ProMix“ rankinis trintuvas