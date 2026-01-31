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  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser
  • Handblender 3000 series, Hand blender, soup blender, immersion blender, HR2560 blender, Philips hand blender, hand liquidiser

Novo

Serija 3000Palični mešalnik

HR2562/00

Več moči, manj škropljenja.

Odkrijte enostavno mešanje s paličnim mešalnikom Philips serije 3000, ki je zasnovan za hitrejše, bolj gladko in prijetnejše vsakodnevno kuhanje. Uživajte v kremastih juhah in smutijih vsak dan brez nereda v kuhinji.

Poglej vse prednosti

Uživajte v toplih in okusnih juhah vsak dan

Več moči, manj škropljenja.

  • Zmogljivo delovanje: palični mešalnik Philips z 1000 W hitro zagotavlja gladke rezultate.

  • Tehnologija ProMix: ta potopni mešalnik zagotavlja enakomeren pretok in manj škropljenja.

  • Natančen nadzor: 4 hitrosti in funkcija Turbo omogočata nadzor pri vsaki jedi, ki jo pripravljate.

  • Zasnovan za udobje in varnost: vrč brez BPA in ergonomska zasnova.

  • Enostavno in vsestransko: enostavna sprostitev z enim pritiskom z električnim mešalnikom in kompaktno shranjevanje.

Moč motorja 1000 W

Moč motorja 1000 W

Uživajte v gladkih rezultatih vsakič z našim zmogljivim paličnim mešalnikom. Od kremastih mlečnih napitkov do okusnih zelenjavnih juh – možnosti so neskončne.

Tehnologija ProMix

Tehnologija ProMix

Tehnologija ProMix v tem paličnem mešalniku zagotavlja popoln pretok sestavin, kar omogoča hitrejše in enakomerno mešanje z manj nereda ter enostavno čiščenje. Vsak recept bo gladek, preprost in brez stresa.

Nadzor hitrosti

Nadzor hitrosti

Dosezite pravo hitrost in teksturo pri vsakem receptu. 4 natančne hitrosti za pripravo različnih receptov, medtem ko gumb Turbo omogoča takojšen dodatek moči.

Tehnične specifikacije

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