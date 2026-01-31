Novo
HR2561/00
Več moči, manj škropljenja.
Odkrijte enostavno mešanje s paličnim mešalnikom Philips serije 3000, ki je zasnovan za hitrejše, bolj gladko in prijetnejše vsakodnevno kuhanje. Uživajte v kremastih juhah in smutijih vsak dan brez nereda v kuhinji.
Zmogljivo delovanje: palični mešalnik Philips z 1000 W hitro zagotavlja gladke rezultate.
Tehnologija ProMix: ta potopni mešalnik zagotavlja enakomeren pretok in manj škropljenja.
Natančen nadzor: 4 hitrosti in funkcija Turbo omogočajo nadzor pri vsaki jedi, ki jo pripravljate.
Zasnovan za udobje in varnost: vrč brez BPA in ergonomska zasnova.
Enostavno in vsestransko: enostavna sprostitev z enim pritiskom z električnim mešalnikom in kompaktno shranjevanje.
Uživajte v gladkih rezultatih vsakič z našim zmogljivim paličnim mešalnikom. Od kremastih mlečnih napitkov do okusnih zelenjavnih juh – možnosti so neomejene.
Tehnologija ProMix v tem paličnem mešalniku zagotavlja popoln pretok sestavin, kar omogoča hitrejše in enakomerno mešanje z manj nereda ter enostavno čiščenje. Vsak recept bo gladek, preprost in brez stresa.
Dosezite pravo hitrost in teksturo pri vsakem receptu. 4 natančne hitrosti za pripravo različnih receptov, gumb Turbo pa zagotavlja takojšen dodatek moči.
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