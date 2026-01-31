HR2560/00
Več moči, manj škropljenja.
Odkrijte enostavno mešanje s paličnim mešalnikom Philips serije 3000, zasnovanim za hitrejše, bolj gladko in prijetnejše vsakodnevno kuhanje. Uživajte v kremastih juhah in smutijih vsak dan brez nereda v kuhinji.
Zmogljivo delovanje: palični mešalnik Philips z močjo 1000 W zagotavlja gladke rezultate hitro.
Tehnologija ProMix: ta potopni mešalnik zagotavlja enakomeren pretok in manj škropljenja.
Natančen nadzor: 4 hitrosti in funkcija Turbo omogočata nadzor pri vsaki jedi, ki jo pripravljate.
Zasnovan za udobje in varnost: vrč brez BPA in ergonomska zasnova.
Enostavno in vsestransko: enostavna sprostitev z enim pritiskom z električnim mešalnikom in kompaktno shranjevanje.
Uživajte v gladkih rezultatih vsakič z našim zmogljivim paličnim mešalnikom. Od kremastih mlečnih napitkov do krepkih zelenjavnih juh – možnosti so neskončne.
Tehnologija ProMix v tem paličnem mešalniku zagotavlja popoln pretok sestavin, kar omogoča hitrejše in enakomerno mešanje z manj nereda in enostavno čiščenje. Vsak recept bo gladek, preprost in brez stresa.
Dosezite pravo hitrost in teksturo pri vsakem receptu. 4 natančne hitrosti za pripravo različnih receptov, gumb Turbo pa zagotavlja takojšen dodatni zagon moči.
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