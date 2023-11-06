2 leti garancije
HR2545/00
Intuitivno
Enostavno
Zmogljivo
Zmogljiv, 700 W motor zagotavlja močno mešanje za vsakodnevne, doma pripravljene obroke
Posebna valovita oblika na spodnjem delu paličnega mešalnika preprečuje škropljenje ali nered pri mešanju
Trpežna in ergonomska zasnova za priročno in enostavno uporabo
4.1
od 5
47
Ocene
PS100
06/11/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výborný výrobek
S výrobkem jsem spokojená, předtím jsem měla podobný také od Philipsu a vydržel mi 15 let. Jen jedno bych vytkla, dole u nádoby chybí guma, která držela nádobu na místě. Teď jsem mi protáčí a musím ji držet.
Prednosti
spolehlivost
Slabosti
protáčí se nádoba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Yvona
04/06/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Funguje perfektně
Není s ničím problém , funguje dobře, jsem spokojená
Prednosti
Kvalitní výrobek
Slabosti
Nejsou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR2543/90 Tyčový mixér ProMix
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR2543/90 Tyčový mixér ProMix
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix