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  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba

Daily CollectionPalični mešalnik ProMix

HR2545/00

4.1
| (47) Ocene
Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
Z zmogljivim motorjem in edinstveno ergonomsko obliko omogoča novi ročni mešalnik za vsakodnevno uporabo, hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba ter vam tako pomaga pri enostavni pripravi zdravih domačih obrokov vsak dan
Poglej vse prednosti

Vsak dan uživajte v enostavno pripravljeni zdravi hrani

Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba

  • Intuitivno

  • Enostavno

  • Zmogljivo

Zmogljiv, 700 W motor

Zmogljiv, 700 W motor

Zmogljiv, 700 W motor zagotavlja močno mešanje za vsakodnevne, doma pripravljene obroke

Zaščita rezila proti škropljenju

Zaščita rezila proti škropljenju

Posebna valovita oblika na spodnjem delu paličnega mešalnika preprečuje škropljenje ali nered pri mešanju

Ergonomska oblika

Ergonomska oblika

Trpežna in ergonomska zasnova za priročno in enostavno uporabo

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

47

Ocene

06/11/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výborný výrobek

S výrobkem jsem spokojená, předtím jsem měla podobný také od Philipsu a vydržel mi 15 let. Jen jedno bych vytkla, dole u nádoby chybí guma, která držela nádobu na místě. Teď jsem mi protáčí a musím ji držet.

Prednosti

spolehlivost

Slabosti

protáčí se nádoba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix

04/06/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Funguje perfektně

Není s ničím problém , funguje dobře, jsem spokojená

Prednosti

Kvalitní výrobek

Slabosti

Nejsou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2543/90 Tyčový mixér ProMix

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2543/90 Tyčový mixér ProMix

24/06/2023

Україна

Україна

Preverjen kupec

Класний прилад !

Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

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