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  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
  • Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionPalični mešalnik ProMix

HR2542/00

4.7

| (93) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba

Z zmogljivim motorjem in edinstveno ergonomsko obliko omogoča novi ročni mešalnik za vsakodnevno uporabo, hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba ter vam tako pomaga pri enostavni pripravi zdravih domačih obrokov vsak dan

Poglej vse prednosti

Vsak dan uživajte v enostavno pripravljeni zdravi hrani

Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba

  • Intuitivno

  • Enostavno

  • Zmogljivo

Zaščita rezila proti škropljenju

Zaščita rezila proti škropljenju

Posebna valovita oblika na spodnjem delu paličnega mešalnika preprečuje škropljenje ali nered pri mešanju

Ergonomska oblika

Ergonomska oblika

Trpežna in ergonomska zasnova za priročno in enostavno uporabo

Napredna tehnologija mešanja ProMix

Napredna tehnologija mešanja ProMix

Philips ProMix je edinstvena in napredna tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno trikotno obliko omogoča optimalen pretok hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in enakomernejše mešanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

93

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/04/2026

Eesti

Eesti

Preverjen kupec

Mugav ja lihtne kasutada.

Ei oleks uskunud, et nii praktiline ja kvaliteetne toode.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProMix-saumikser Daily Collection HR2534/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProMix-saumikser Daily Collection HR2534/00

15/10/2025

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Remek kis gép

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Erős kis gép, mérete miatt könnyen kezelhető. Az aprító tartálya elég picike, de jól lehet haladni vele. A habverő rész is nagyon jól, erősen funkcionál, eddig teljesen elégedett vagyok a gép teljesítményével. Könnyen össze- és szét szerelhető, minden tartozékát egyszerűen lehet takarítani. Régi készüléket cseréltem le, mert ebben 3 funkció is szerepel, a motor erőssége és a sokoldalú használhatóság miatt választottam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2543 ProMix rúdmixer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2543 ProMix rúdmixer

25/09/2025

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

ProMix rúdmixer

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Remek kisgép! Jó vele dolgozni. Csendes, nagyon jól működik. Örülök, hogy megvettem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2543 ProMix rúdmixer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR2543 ProMix rúdmixer

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