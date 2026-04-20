2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba
Z zmogljivim motorjem in edinstveno ergonomsko obliko omogoča novi ročni mešalnik za vsakodnevno uporabo, hitro in učinkovito mešanje s pritiskom gumba ter vam tako pomaga pri enostavni pripravi zdravih domačih obrokov vsak dan
Intuitivno
Enostavno
Zmogljivo
Posebna valovita oblika na spodnjem delu paličnega mešalnika preprečuje škropljenje ali nered pri mešanju
Trpežna in ergonomska zasnova za priročno in enostavno uporabo
Philips ProMix je edinstvena in napredna tehnologija, ki je bila razvita v sodelovanju s prestižno univerzo v Stuttgartu. S posebno trikotno obliko omogoča optimalen pretok hrane ter največjo učinkovitost za hitrejše in enakomernejše mešanje.
4.7
od 5
93
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sillario
20/04/2026
Eesti
Preverjen kupec
Mugav ja lihtne kasutada.
Ei oleks uskunud, et nii praktiline ja kvaliteetne toode.
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Ta ocena je bila podana za ProMix-saumikser Daily Collection HR2534/00
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Ta ocena je bila podana za ProMix-saumikser Daily Collection HR2534/00
AlmafaViragzas
15/10/2025
Magyarország
Preverjen kupec
Remek kis gép
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Erős kis gép, mérete miatt könnyen kezelhető. Az aprító tartálya elég picike, de jól lehet haladni vele. A habverő rész is nagyon jól, erősen funkcionál, eddig teljesen elégedett vagyok a gép teljesítményével. Könnyen össze- és szét szerelhető, minden tartozékát egyszerűen lehet takarítani. Régi készüléket cseréltem le, mert ebben 3 funkció is szerepel, a motor erőssége és a sokoldalú használhatóság miatt választottam.
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Ta ocena je bila podana za HR2543 ProMix rúdmixer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR2543 ProMix rúdmixer
Ágot
25/09/2025
Magyarország
Preverjen kupec
ProMix rúdmixer
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Remek kisgép! Jó vele dolgozni. Csendes, nagyon jól működik. Örülök, hogy megvettem!
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Ta ocena je bila podana za HR2543 ProMix rúdmixer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR2543 ProMix rúdmixer