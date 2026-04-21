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  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster
  • Sekljajte kot kuharski mojster

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionOnionChef

HR2505/00

4.5
| (41) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Sekljajte kot kuharski mojster
Končno lahko sekljate kot kuharski mojster. S Philipsovim sekljalnikom OnionChef, ki se ponaša s tehnologijo ChopDrop, lahko nasekljate suhe in enakomerne koščke čebule ter drugih sestavin. Ločeno hitro rezilo pa omogoča mletje mesa, sekljanje zelišč in še veliko več.
Poglej vse prednosti

Sekljajte čebulo, meljite meso in še veliko več

Sekljajte kot kuharski mojster

  • Sekljalnik

  • Tehnologija ChopDrop

  • 2 funkciji: grobo in fino

  • Samodejna izbira hitrosti

Tehnologija ChopDrop

Tehnologija ChopDrop

V družbi Philips vemo, kako neprijetno in težko je lahko sekljanje čebule, zato smo razvili tehnologijo ChopDrop, ki vam omogoča enostavno sekljanje čebule kot kuharski mojster. Čebula zaradi edinstvene zasnove vedno ostane v komori s tremi ostrimi rezili za sekljanje. Ko so koščki optimalne velikosti, padejo v posodo: vedno suhe in pravilne velikosti. Idealno za čebulo, drugo zelenjavo, sadje, sir, orehe itd.

Zmogljiv 500 W motor

Zmogljiv 500 W motor

Zmogljiv 500 W motor sekljalnika Philips OnionChef omogoča hitro in enostavno sekljanje tudi trših sestavin.

Ostra rezila iz nerjavnega jekla

Sekljalnik Philips OnionChef je opremljen z ostrimi rezili iz nerjavnega jekla. Tri fina rezila tehnologije ChopDrop zagotavljajo suho in redno sekljanje občutljivih sestavin brez tlačenja. Posebej dobavljivo rezilo za sekljanje visoke hitrosti pa lahko zdrobi celo trde sestavine.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

41

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Prednosti

Silný motor a pevný materiál

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek urychluje vaření

Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.

Prednosti

rychlost, jednoduchost ovládání

Slabosti

nemá

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

12/08/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skladný pomocník

Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.

Prednosti

Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátovač

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