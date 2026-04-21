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Izdelek ni več na voljo
Sekljalnik
Tehnologija ChopDrop
2 funkciji: grobo in fino
Samodejna izbira hitrosti
V družbi Philips vemo, kako neprijetno in težko je lahko sekljanje čebule, zato smo razvili tehnologijo ChopDrop, ki vam omogoča enostavno sekljanje čebule kot kuharski mojster. Čebula zaradi edinstvene zasnove vedno ostane v komori s tremi ostrimi rezili za sekljanje. Ko so koščki optimalne velikosti, padejo v posodo: vedno suhe in pravilne velikosti. Idealno za čebulo, drugo zelenjavo, sadje, sir, orehe itd.
Zmogljiv 500 W motor sekljalnika Philips OnionChef omogoča hitro in enostavno sekljanje tudi trših sestavin.
Sekljalnik Philips OnionChef je opremljen z ostrimi rezili iz nerjavnega jekla. Tri fina rezila tehnologije ChopDrop zagotavljajo suho in redno sekljanje občutljivih sestavin brez tlačenja. Posebej dobavljivo rezilo za sekljanje visoke hitrosti pa lahko zdrobi celo trde sestavine.
4.5
od 5
41
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Preverjen kupec
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Prednosti
Silný motor a pevný materiál
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Miishak92
26/04/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek urychluje vaření
Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.
Prednosti
rychlost, jednoduchost ovládání
Slabosti
nemá
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Fili2
12/08/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Skladný pomocník
Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.
Prednosti
Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1388/80 Salátovač