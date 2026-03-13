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Kuhinjska tehtnica

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Kuhinjska tehtnica

HR2393/01

Kuhinjska tehtnica

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Kitchen scale

  • PDF dat., 1.1 MB
  • 13 March 2026

Baterijska kuhinjska tehtnica Philips s samodejnim izklopom in funkcijo pretvorbe. Za tehtanje do 5 kg v korakih po 1 g. Vključuje funkcijo za ponastavitev/taro.

  • PDF dat.
  • 19 July 2026

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