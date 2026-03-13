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HR2393/01
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User Manual Philips Kitchen scale
Baterijska kuhinjska tehtnica Philips s samodejnim izklopom in funkcijo pretvorbe. Za tehtanje do 5 kg v korakih po 1 g. Vključuje funkcijo za ponastavitev/taro.
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