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  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
  • Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje

Izdelek ni več na voljo

Serija 5000Blender Core

HR2224/00

4.7

| (51) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje

Tehnologija ProBlend Crush zdrobi tudi najtrše sestavine v fine smutije 2-krat hitreje. Naša edinstvena 4-kraka rezila v kombinaciji z učinkovito zasnovanim motorjem z močjo 800 W popolnoma zdrobijo led in velike kose.

Poglej vse prednosti

Zahvaljujoč zmogljivi tehnologiji ProBlend Crush

Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje

  • Tehnologija ProBlend Crush

2-letna mednarodna garancija

2-letna mednarodna garancija

Z našimi mešalniki vam nudimo 2-letno garancijo povsod po svetu, s čimer vam hkrati zagotavljamo dolgotrajno kakovost in delovanje.

Zmogljiv in energijsko učinkovit 800 W motor

Zmogljiv in energijsko učinkovit 800 W motor

Zmogljiv in energijsko učinkovit 800 W motor zagotavlja ravnovesje med učinkovitostjo močjo in popolnimi rezultati mešanja. Zasnovan za maksimiranje delovanja tehnologije ProBlend Crush.

Popoln zdrobljen led in zahtevne sestavine, 2-krat hitreje

Popoln zdrobljen led in zahtevne sestavine, 2-krat hitreje

Tehnologija ProBlend Crush zdrobi tudi najtrše sestavine v fine smutije 2-krat hitreje. Naša edinstvena 4-kraka rezila v kombinaciji z učinkovito zasnovanim motorjem z močjo 800 W popolnoma zdrobijo led in velike kose.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

51

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

21/12/2024

Lietuva

Lietuva

Geras trintuvas-maišytuvas

Geras trintuvas-maišytuvas, gerai sutrina, nepalieka gumuliukų.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

16/12/2024

Lietuva

Lietuva

Skanu, švelnu, gaivu

Gaminu kokteilius pagal metų laikus. Naudoju jau metai laiko, Mano racione kokteiliai užima didelę dalį. Šis blenderis prisideda prie geros savijautos ir sočių užkandžių.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

13/12/2024

Lietuva

Lietuva

Sutrina be didelio vargo daug dalykų

Trintos sriubos, padažai ar šiaip vaisių ar daržovių kokteiliai. Kokybe esu patenkinta.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

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