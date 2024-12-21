2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Izjemno dobri rezultati 2-krat hitreje
Tehnologija ProBlend Crush zdrobi tudi najtrše sestavine v fine smutije 2-krat hitreje. Naša edinstvena 4-kraka rezila v kombinaciji z učinkovito zasnovanim motorjem z močjo 800 W popolnoma zdrobijo led in velike kose.
Tehnologija ProBlend Crush
Z našimi mešalniki vam nudimo 2-letno garancijo povsod po svetu, s čimer vam hkrati zagotavljamo dolgotrajno kakovost in delovanje.
Zmogljiv in energijsko učinkovit 800 W motor zagotavlja ravnovesje med učinkovitostjo močjo in popolnimi rezultati mešanja. Zasnovan za maksimiranje delovanja tehnologije ProBlend Crush.
Tehnologija ProBlend Crush zdrobi tudi najtrše sestavine v fine smutije 2-krat hitreje. Naša edinstvena 4-kraka rezila v kombinaciji z učinkovito zasnovanim motorjem z močjo 800 W popolnoma zdrobijo led in velike kose.
4.7
od 5
51
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Burokėlis12
21/12/2024
Lietuva
Geras trintuvas-maišytuvas
Geras trintuvas-maišytuvas, gerai sutrina, nepalieka gumuliukų.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
strazdaite
16/12/2024
Lietuva
Skanu, švelnu, gaivu
Gaminu kokteilius pagal metų laikus. Naudoju jau metai laiko, Mano racione kokteiliai užima didelę dalį. Šis blenderis prisideda prie geros savijautos ir sočių užkandžių.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Andžė
13/12/2024
Lietuva
Sutrina be didelio vargo daug dalykų
Trintos sriubos, padažai ar šiaip vaisių ar daržovių kokteiliai. Kokybe esu patenkinta.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas