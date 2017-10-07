Izdelek ni več na voljo
Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
Z mešalnikom Philips s tehnologijo ProBlend 6 in motorjem moči 900 W lahko mešate skoraj vse sestavine, od sadja ali zelenjave do ledu. Z različnimi hitrostmi lahko mešate, drobite in režete skoraj vse sestavine.
900 W
2 l steklena posoda
z lopatico
ProBlend 6
S tem edinstvenim regulatorjem lahko nastavite želeno hitrost mešalnika.
Snemljiva rezilna enota za enostavno čiščenje
Za enostavno drobljenje ledu s pritiskom na gumb bo motor deloval v predhodno programirani sekvenci.
4.7
od 5
26
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
RobeDiKapa
07/10/2017
Slovenija
Dobro za ta denar
Izdelek je odlicen za pripravo sokov, smoothijev in raznih pijac. Lepo melje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Mešalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Mešalnik
tvolge
10/11/2016
Slovenija
Odlične zunanje in preferenčne lastnosti
Mešalnik je primeren tudi za zahtevnejšega uporabnika. Steklen vrč je primeren za vroče sestavine. Čiščenje je enostavno, v celoti (razen elektronske komponente) se lahko opere v pomivalnem stroju.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Mešalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Mešalnik
Sene77
04/06/2017
Hrvatska
Preverjen kupec
Najbolji blender na tržištu
Izvrstan blender, visokog kapaciteta. Brza, jednostavna priprema smoothy-a, shake-ova, sladoleda, slushy-a i kremastih juha. Snažan motor i rezači, lako i jednostavno održavanje, stakleni vrč od 2L (debelo sraklo). Skoro svi moji kućanski aparati su marke Philips, i moji aparati za osobnu njegu. Godinama koristim Philips i ne mijenjam "konja koji pobjeđuje" i kvalitetom i cijenom.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Blender
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Blender
V primerjavi s Philipsovim najbolje prodajanim mešalnikom HR2094