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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionMešalnik

HR2195/00

4.7

| (26) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov

Z mešalnikom Philips s tehnologijo ProBlend 6 in motorjem moči 900 W lahko mešate skoraj vse sestavine, od sadja ali zelenjave do ledu. Z različnimi hitrostmi lahko mešate, drobite in režete skoraj vse sestavine.

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Tehnologija ProBlend 6 za do 50 % boljše rezultate*

Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov

  • 900 W

  • 2 l steklena posoda

  • z lopatico

  • ProBlend 6

Regulator hitrosti z osvet. zaslonom

Regulator hitrosti z osvet. zaslonom

S tem edinstvenim regulatorjem lahko nastavite želeno hitrost mešalnika.

Snemljivo rezilo za enostavno čiščenje

Snemljivo rezilo za enostavno čiščenje

Snemljiva rezilna enota za enostavno čiščenje

Programirana funkcija za drobljenje ledu

Programirana funkcija za drobljenje ledu

Za enostavno drobljenje ledu s pritiskom na gumb bo motor deloval v predhodno programirani sekvenci.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

26

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

07/10/2017

Slovenija

Slovenija

Dobro za ta denar

Izdelek je odlicen za pripravo sokov, smoothijev in raznih pijac. Lepo melje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Mešalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Mešalnik

10/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odlične zunanje in preferenčne lastnosti

Mešalnik je primeren tudi za zahtevnejšega uporabnika. Steklen vrč je primeren za vroče sestavine. Čiščenje je enostavno, v celoti (razen elektronske komponente) se lahko opere v pomivalnem stroju.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Mešalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Mešalnik

04/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Najbolji blender na tržištu

Izvrstan blender, visokog kapaciteta. Brza, jednostavna priprema smoothy-a, shake-ova, sladoleda, slushy-a i kremastih juha. Snažan motor i rezači, lako i jednostavno održavanje, stakleni vrč od 2L (debelo sraklo). Skoro svi moji kućanski aparati su marke Philips, i moji aparati za osobnu njegu. Godinama koristim Philips i ne mijenjam "konja koji pobjeđuje" i kvalitetom i cijenom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Blender

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2195/00 Blender

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  1. V primerjavi s Philipsovim najbolje prodajanim mešalnikom HR2094