2 leti garancije
HR2191/01
Sistem ProBlend
Največja prostornina 2 l
1,25 l uporabne prostornine
2 hitrosti + pulzna nastavitev
Plastična posoda
S sistemom ProBlend in pulzno nastavitvijo boste zdrobili kocke ledu v drobne koščke v samo 45 sekundah**. Popolna izbira za vaše najljubše napitke in smutije ter odlična izbira za posebne sladice.
Izbirate lahko med 2 nastavitvama hitrosti in pulzno nastavitvijo za pripravo različnih napitkov in hitro pripravo sestavin za najljubše jedi. Uporabite za zelišča, začimbe in zelenjavo, mletje kave in celo drobljenje ledu za pripravo slastnega ohlajenega smutija.
Ker ima 1,25 l uporabne prostornine, lahko postrežete do 6 napitkov (v 200-mililitrskih kozarcih).***
Ocene
Preizkušeno v načinu MAX z različnimi recepti
če ima kozarec 200 ml