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Philips spletna trgovina

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Vse serije

  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*

Serija 3000Mešalnik

HR2191/01

Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
Z močjo 600 W in potrebno zmogljivostjo rezil bo kos vsem sestavinam, vključno z drobljenjem ledu, saj je zasnovan, da izboljša vsakodnevno mešanje. Hitro in enostavno zagotavlja gladko mešanico.
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Edinstven sistem ProBlend

Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*

  • Sistem ProBlend

  • Največja prostornina 2 l

  • 1,25 l uporabne prostornine

  • 2 hitrosti + pulzna nastavitev

  • Plastična posoda

Led zdrobi v drobne koščke v samo 45 sekundah**

Led zdrobi v drobne koščke v samo 45 sekundah**

S sistemom ProBlend in pulzno nastavitvijo boste zdrobili kocke ledu v drobne koščke v samo 45 sekundah**. Popolna izbira za vaše najljubše napitke in smutije ter odlična izbira za posebne sladice.

Izbirate lahko med 2 hitrostma + pulzno nastavitvijo

Izbirate lahko med 2 hitrostma + pulzno nastavitvijo

Izbirate lahko med 2 nastavitvama hitrosti in pulzno nastavitvijo za pripravo različnih napitkov in hitro pripravo sestavin za najljubše jedi. Uporabite za zelišča, začimbe in zelenjavo, mletje kave in celo drobljenje ledu za pripravo slastnega ohlajenega smutija.

Velika posoda idealne velikosti za potrebe družine

Velika posoda idealne velikosti za potrebe družine

Ker ima 1,25 l uporabne prostornine, lahko postrežete do 6 napitkov (v 200-mililitrskih kozarcih).***

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Preizkušeno v načinu MAX z različnimi recepti

  2. če ima kozarec 200 ml