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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionMešalnik

HR2166/00

4.6

| (58) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

Zeleni napitek v nekaj sekundah

Mešalnik Philips Viva Collection ima 600 W motor, 2-litrski vrč in rezilo ProBlend 5, zato zagotavlja odlične rezultate pri pripravi popolnih napitkov in hrane. Učinkovito zmeša tudi najtrše sestavine.

Poglej vse prednosti

Tehnologija ProBlend 5 za gladko kašo*

Zeleni napitek v nekaj sekundah

  • 600 W

  • 2 l plastična posoda

  • s filtrom, mlinčkom in sekljalnikom

  • ProBlend 5

Zmogljiv 600 W motor

Zmogljiv 600 W motor

Zmogljiv 600 W motor za enostavno mešanje.

5-krako rezilo ProBlend za učinkovito mešanje

5-krako rezilo ProBlend za učinkovito mešanje

5-krako rezilo ProBlend za učinkovito mešanje.

Velika nezlomljiva posoda za napitke, ki si jih lahko privoščite v družbi

Velika nezlomljiva posoda za napitke, ki si jih lahko privoščite v družbi

Ojačana plastična posoda se ne bo zlomila. V veliki 2-litrski posodi z delovno zmogljivostjo 1,5 litra lahko pripravljate napitke, ki si jih lahko privoščite v družbi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

58

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

13/01/2022

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Egy éve használom, nagyon szeretem. A teljesítménye nekem bőven elegendő. Palacsintatésztát, krémlevest, zöldségeket szoktam turmixolni. Nyáron gyümölcs turmixolásra is használom, jeget is szoktam bele tenni. A jeget is hatékonyan, könnyedén turmixolja. A formája szép, a konyhapulton stabilan áll, nem mozdul el turmixolás közben sem. Könnyű tisztítani. Örülök, hogy megvettem, nagyon szeretem.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes társ a mindennapokban

Könnyen kezelhető, tökéletesen tisztítható,smoothie-t és krémes leveseket is egyaránt készítettem már vele.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

05/12/2020

Magyarország

Magyarország

Jól működik

Elégedett vagyok vele. Teszi a dolgát. Könnyen kezelhető.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z mešalnikom Philips Daily Collection HR2100