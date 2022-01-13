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Zeleni napitek v nekaj sekundah
Mešalnik Philips Viva Collection ima 600 W motor, 2-litrski vrč in rezilo ProBlend 5, zato zagotavlja odlične rezultate pri pripravi popolnih napitkov in hrane. Učinkovito zmeša tudi najtrše sestavine.
600 W
2 l plastična posoda
s filtrom, mlinčkom in sekljalnikom
ProBlend 5
Zmogljiv 600 W motor za enostavno mešanje.
5-krako rezilo ProBlend za učinkovito mešanje.
Ojačana plastična posoda se ne bo zlomila. V veliki 2-litrski posodi z delovno zmogljivostjo 1,5 litra lahko pripravljate napitke, ki si jih lahko privoščite v družbi.
4.6
od 5
58
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Flamingó11
13/01/2022
Magyarország
Tökéletes
Egy éve használom, nagyon szeretem. A teljesítménye nekem bőven elegendő. Palacsintatésztát, krémlevest, zöldségeket szoktam turmixolni. Nyáron gyümölcs turmixolásra is használom, jeget is szoktam bele tenni. A jeget is hatékonyan, könnyedén turmixolja. A formája szép, a konyhapulton stabilan áll, nem mozdul el turmixolás közben sem. Könnyű tisztítani. Örülök, hogy megvettem, nagyon szeretem.
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Milu90
08/12/2020
Magyarország
Tökéletes társ a mindennapokban
Könnyen kezelhető, tökéletesen tisztítható,smoothie-t és krémes leveseket is egyaránt készítettem már vele.
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Réka1234
05/12/2020
Magyarország
Jól működik
Elégedett vagyok vele. Teszi a dolgát. Könnyen kezelhető.
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
V primerjavi z mešalnikom Philips Daily Collection HR2100