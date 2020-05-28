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Izdelek ni več na voljo
Sveža raznolikost vsak dan
Ta Philipsov mešalnik je čudovita rešitev za vsakodnevno raznolikost. Pripravite si svež sok, zmešajte doma pripravljene juhe ali pripravite hranljive napitke. Z močjo 600 W, različnimi nastavitvami hitrosti in mlinčkom so možnosti neomejene.
600 W
2 l plastična posoda
z mlinčkom
Pulzna nastavitev, gumb za led
Z mlinčkom lahko v nekaj sekundah zmeljete mokre in suhe sestavine, kot so kavna zrna, suha zelišča, čili in poper.
Ojačana plastična posoda preprečuje razpoke.
Odlično drobljenje in mešanje z dolgotrajnimi in izredno ostrimi rezili.
4.3
od 5
8
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Hradec2021
28/05/2020
Česká republika
Pastelové barvy a překvapivě mnohoúčelové využití!
Mixér je v nádherných pastelových barvách, kterými ozdobí každou domácnost. Jeho výhodou navíc je, že je nejen krásný, ale překvapivě mnohostranně využitelný, jednoduchý na obsluhu a mytí. Má 4 gumové nožky (přísavky), které zabraňují "posouvání" mixéru během provozu. Já velmi oceňují mlýnek, který umele krásně i mák, takže opravdu nemusíte mít mnoho dalších drobných pomocníků, kteří zaberou místo, tento mixér je prostě několik kuchyňských spotřebičů v jednom. Drží i led. Mixovací nádobu lze mýt v myčce, případně já osobně ji pouze vypláchnu vodou, mytí jde opravdu snadno, že jsem zatím ani nemusela nádobu dávat do myčky. Velkou výhodou je odklápěcí víko u hlavní nádoby, které není na žádný kloub, který by se mohl ulomit, vylomit atd., ale na "kloubek", který jednoduše vyklopíte, chcete-li víko oddělat a zpět ho jednoduše "zatlačíte a zaklapnete". Hotovo. Žádné páčky, pérka, hýbatka, kličky... Jednoduše se ovládá jediným hlavním knoflíkem, který je dostatečně velký a dobře se drží. Mixér je velmi snadno rozebratelný a stejně tak výměna nástavců je nevýslovně snadná. Prostě jen pootočíte a vyndáte, vybraný nástavec zase nasadíte a pootočíte, dokud závit "neklapne", to je signál, že je nádoby nasazená správně. Bez správného nasazení se nože neroztočí. Já jsem z něho už několik let naprosto nadšená.
Prednosti
Snadné ovládání, jednoduché používání a údržba, mnoho využití, zejména mlýnek na mák!!!
Slabosti
Mě trochu vadí, že cítím zápach plastu, když pracuje či z motoru. Ale nic, co by mi nějak zásadně kazilo radost z jeho používání, vůbec ne.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2161/40 Mixér
Date of Use 2018-05-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2161/40 Mixér
Date of Use 2018-05-28
Rodica10
30/05/2016
România
Preverjen kupec
Raport pret/calitate foarte bun
Am achizitionat acest produs avand deja unul asemanator acasa. Mi-as fi dorit sa fie mai usor si sa ocupe mai putin spatiu, de asemenea cremele si pastele de legume (hummus, crema vegane de nuci etc) se fac putin dificil datorita puterii nu foarte mare a aparatului. Toate aceste detalii le stiam dinainte si mi le-am asumat când am achizitionat produsul, stiind si fiabilitatea produselor Philips.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2161/40 Blender
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2161/40 Blender
dawidsab
25/03/2015
Polska
Świetny blender.
Polecam gorąco. Świetny blender. Szkoda, że nie ma na wyposażeniu końcówki rozdrabniacza.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2161/40 Blender
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR2161/40 Blender