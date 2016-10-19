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Izdelek ni več na voljo
Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
Mešalnik Philips Daily Collection ima 400 W motor, 1,5-litrski vrč in 4-krako rezilo ProBlend, zato zagotavlja odlične rezultate pri pripravi popolnih napitkov in hrane. Učinkovito zmeša tudi najtrše sestavine.
400 W
1,5-litrska steklena posoda
z mini sekljalnikom
ProBlend 4
Zmogljiv 400 W motor za enostavno mešanje.
Visokokakovostna steklena posoda preprečuje praske in neprijeten vonj. 1,5-litrska posoda ima delovno zmogljivost 1,25 litra.
Z rezilom lahko učinkovito mešate in režete sestavine ter pripravljate popolne napitke zase in za družino.
Nagrade
5.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Simba1
19/10/2016
Slovenija
Ustreza svojemu namenu
Enkratno. Nastavek za orehe, mandlje, kavo,... vedno pride prav. Blender enkratno seseklja sadje in zelenjavo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2106/00 Mešalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2106/00 Mešalnik
Jarosław70
02/04/2015
Polska
Jest bardzo dobrej jakości
Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2106/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2106/00
AnusiaG
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2106/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2106/00