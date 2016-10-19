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  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
  • Enostavna priprava svežih napitkov in hrane

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionMešalnik

HR2106/00

5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Enostavna priprava svežih napitkov in hrane

Mešalnik Philips Daily Collection ima 400 W motor, 1,5-litrski vrč in 4-krako rezilo ProBlend, zato zagotavlja odlične rezultate pri pripravi popolnih napitkov in hrane. Učinkovito zmeša tudi najtrše sestavine.

Poglej vse prednosti

Z izjemno močjo in rezilom

Enostavna priprava svežih napitkov in hrane

  • 400 W

  • 1,5-litrska steklena posoda

  • z mini sekljalnikom

  • ProBlend 4

Zmogljiv 400 W motor

Zmogljiv 400 W motor

Zmogljiv 400 W motor za enostavno mešanje.

Visokokakovostna steklena posoda preprečuje praske in neprijeten vonj

Visokokakovostna steklena posoda preprečuje praske in neprijeten vonj

Visokokakovostna steklena posoda preprečuje praske in neprijeten vonj. 1,5-litrska posoda ima delovno zmogljivost 1,25 litra.

4-krako rezilo ProBlend za učinkovito mešanje

4-krako rezilo ProBlend za učinkovito mešanje

Z rezilom lahko učinkovito mešate in režete sestavine ter pripravljate popolne napitke zase in za družino.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-961310

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

19/10/2016

Slovenija

Slovenija

Ustreza svojemu namenu

Enkratno. Nastavek za orehe, mandlje, kavo,... vedno pride prav. Blender enkratno seseklja sadje in zelenjavo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2106/00 Mešalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2106/00 Mešalnik

02/04/2015

Polska

Polska

Jest bardzo dobrej jakości

Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2106/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2106/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2106/00

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  • Nasveti in triki