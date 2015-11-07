IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
  • Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionMešalnik

HR2096/00

4.4

| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

1 nagrada

Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov

Z mešalnikom Philips s tehnologijo ProBlend 6 in motorjem moči 800 W lahko mešate skoraj vse sestavine, od sadja ali zelenjave do ledu. Z različnimi hitrostmi lahko mešate, drobite in režete skoraj vse sestavine.

Poglej vse prednosti

Tehnologija ProBlend 6 za do 50 % boljše rezultate*

Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov

  • 800 W

  • 2 l steklena posoda

  • z lopatico

  • ProBlend 6

Edinstvena zasnova posode za učinkovito mešanje sestavin

Edinstvena zasnova posode za učinkovito mešanje sestavin

Rezilo, ki je nameščeno izven središča, bo v posodi povzročilo zračne tokove in mešanje sestavin na najbolj učinkovit način.

Zmogljiv motor z močjo 800 W

Zmogljiv motor z močjo 800 W

Mešalnik Philips ima zmogljiv 800 W motor za učinkovito mešanje in drobljenje.

Visokokakovostna steklena posoda zmogljivosti do 2 l (1,5 l s hrano)

Visokokakovostna steklena posoda zmogljivosti do 2 l (1,5 l s hrano)

2-litrska posoda je izdelana iz visokokakovostnega stekla, ki je odporno proti praskam in omogoča obdelavo vročih sestavin.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

16

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

07/11/2015

Slovenija

Slovenija

Super!

Enostaven za zapiranje, zelo dobro mletje, enostaven za čiščenje :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2096/00 Mešalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2096/00 Mešalnik

28/09/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, jó teljesítmény.

Sok dologra használható, egyszerű, erős gép. Konyhában alap.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2096/00 turmixgép

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2096/00 turmixgép

14/04/2019

Україна

Україна

Отличное качество.

Надёжный аппарат! Рекомендую. За 5 лет ежедневной активной эксплуатации стёрлись буквы на панели и на кнопках, поменял затупившийся нож, но двигатель работает отлично. Продолжаю пользоваться. Как перестанет работать буду искать такой же или подобный. Стеклянная чаша хоть и тяжёлая, но очень удобная и долговечная.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR2096/00 Блендер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR2096/00 Блендер

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s Philipsovim najbolje prodajanim mešalnikom HR2094