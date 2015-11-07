2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Najboljše mešanje, ne pušča nobenih koščkov
Z mešalnikom Philips s tehnologijo ProBlend 6 in motorjem moči 800 W lahko mešate skoraj vse sestavine, od sadja ali zelenjave do ledu. Z različnimi hitrostmi lahko mešate, drobite in režete skoraj vse sestavine.
800 W
2 l steklena posoda
z lopatico
ProBlend 6
Rezilo, ki je nameščeno izven središča, bo v posodi povzročilo zračne tokove in mešanje sestavin na najbolj učinkovit način.
Mešalnik Philips ima zmogljiv 800 W motor za učinkovito mešanje in drobljenje.
2-litrska posoda je izdelana iz visokokakovostnega stekla, ki je odporno proti praskam in omogoča obdelavo vročih sestavin.
Nagrade
4.4
od 5
16
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mojca
07/11/2015
Slovenija
Super!
Enostaven za zapiranje, zelo dobro mletje, enostaven za čiščenje :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2096/00 Mešalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2096/00 Mešalnik
Laral
28/09/2019
Magyarország
Könnyű használat, jó teljesítmény.
Sok dologra használható, egyszerű, erős gép. Konyhában alap.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2096/00 turmixgép
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR2096/00 turmixgép
Макс75
14/04/2019
Україна
Отличное качество.
Надёжный аппарат! Рекомендую. За 5 лет ежедневной активной эксплуатации стёрлись буквы на панели и на кнопках, поменял затупившийся нож, но двигатель работает отлично. Продолжаю пользоваться. Как перестанет работать буду искать такой же или подобный. Стеклянная чаша хоть и тяжёлая, но очень удобная и долговечная.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR2096/00 Блендер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR2096/00 Блендер
V primerjavi s Philipsovim najbolje prodajanim mešalnikom HR2094