2 leti garancije
Sistem ProBlend
Največja prostornina 1,9 l
1 l uporabne prostornine
1 hitrost + pulzno delovanje
Plastična posoda
Edinstven sistem ProBlend je popolna kombinacija 3 tehnologij, posebej zasnovanih tako, da zagotavljajo gladko mešanje brez grudic v zgolj 45 sekundah*. Zmogljiv motor z močjo 450 W ustvarja tok mešanja, da se vse sestavine enakomerno premešajo, inovativna zasnova rezila pa je posebej oblikovana za veliko območje rezanja. Posoda se ponaša z edinstvenimi rebri, ki sestavine stalno usmerjajo nazaj v tok mešanja.
S sistemom ProBlend in pulzno nastavitvijo boste zdrobili kocke ledu v drobne koščke v samo 45 sekundah**. Popolna izbira za vaše najljubše napitke in smutije ter odlična izbira za posebne sladice.
Izbirate lahko med 1 nastavitvijo hitrosti in pulznim delovanjem za pripravo različnih napitkov in hitro pripravo sestavin za najljubše jedi. Uporabite za zelišča, začimbe in zelenjavo, mletje kave in celo drobljenje ledu za pripravo slastnega ohlajenega smutija.
4.7
od 5
29
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
b1ngo
22/04/2025
Slovenija
Del promocije
Odlična naprava
Odličen blender, ki zblenda čisto vse, kar daš v njega. Zelo hitro je postal nepogrešljiv del priprave kosil, smutijev in raznih sladic.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l
tjasaa3
18/04/2025
Slovenija
Del promocije
Za to ceno več kot odličen nakup.
Super zadeva! Sem zelo navdušena nad blenderjem. Uporabljam ga večinoma za omake in smoothije, kar zmiksa brez kakršnihkoli problemov. Najbolj pa cenim, da ga je zelo enostavno očistiti in je za svojo moč zelo tih.
Prednosti
Zelo tih, enostaven za čiščenje in zelo zmogljiv—zmiksa karkoli potrebuješ.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l
Lenka133
01/07/2022
Česká republika
Výborná kvalita
Ten mixer jsem kupovala pro babičku na narozeniny, a je s tím velice spokojena ! Děkuji Philips za výbornou kvalitu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l
Preizkušeno v načinu MAX z različnimi recepti
Preizkušeno v načinu PULSE z 8 ledenimi kockami (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
če ima kozarec 200 ml