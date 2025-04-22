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  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
  • Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*

Serija 3000Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l

HR2041/00

4.7
| (29) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*
S 450-vatno močjo in potrebno zmogljivostjo rezil bo kos vsem sestavinam, vključno z drobljenjem ledu, saj je zasnovan, da izboljša vsakodnevno mešanje. Hitro in enostavno zagotavlja enakomerno mešanico.
Poglej vse prednosti

Edinstven sistem ProBlend

Gladke mešanice brez grudic že v 45 sekundah*

  • Sistem ProBlend

  • Največja prostornina 1,9 l

  • 1 l uporabne prostornine

  • 1 hitrost + pulzno delovanje

  • Plastična posoda

Edinstven sistem ProBlend zagotavlja enakomerno mešanico

Edinstven sistem ProBlend zagotavlja enakomerno mešanico

Edinstven sistem ProBlend je popolna kombinacija 3 tehnologij, posebej zasnovanih tako, da zagotavljajo gladko mešanje brez grudic v zgolj 45 sekundah*. Zmogljiv motor z močjo 450 W ustvarja tok mešanja, da se vse sestavine enakomerno premešajo, inovativna zasnova rezila pa je posebej oblikovana za veliko območje rezanja. Posoda se ponaša z edinstvenimi rebri, ki sestavine stalno usmerjajo nazaj v tok mešanja.

Led zdrobi v drobne koščke v samo 45 sekundah**

Led zdrobi v drobne koščke v samo 45 sekundah**

S sistemom ProBlend in pulzno nastavitvijo boste zdrobili kocke ledu v drobne koščke v samo 45 sekundah**. Popolna izbira za vaše najljubše napitke in smutije ter odlična izbira za posebne sladice.

Izbirate lahko med 1 hitrostjo + pulznim delovanjem

Izbirate lahko med 1 hitrostjo + pulznim delovanjem

Izbirate lahko med 1 nastavitvijo hitrosti in pulznim delovanjem za pripravo različnih napitkov in hitro pripravo sestavin za najljubše jedi. Uporabite za zelišča, začimbe in zelenjavo, mletje kave in celo drobljenje ledu za pripravo slastnega ohlajenega smutija.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

29

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

22/04/2025

Slovenija

Slovenija

Odlična naprava

Odličen blender, ki zblenda čisto vse, kar daš v njega. Zelo hitro je postal nepogrešljiv del priprave kosil, smutijev in raznih sladic.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l

18/04/2025

Slovenija

Slovenija

Za to ceno več kot odličen nakup.

Super zadeva! Sem zelo navdušena nad blenderjem. Uporabljam ga večinoma za omake in smoothije, kar zmiksa brez kakršnihkoli problemov. Najbolj pa cenim, da ga je zelo enostavno očistiti in je za svojo moč zelo tih.

Prednosti

Zelo tih, enostaven za čiščenje in zelo zmogljiv—zmiksa karkoli potrebuješ.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HR2041/00 Mešalnik s tehnologijo ProBlend, 450 W, 1,9 l

01/07/2022

Česká republika

Česká republika

Výborná kvalita

Ten mixer jsem kupovala pro babičku na narozeniny, a je s tím velice spokojena ! Děkuji Philips za výbornou kvalitu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 series HR2041/00 Mixér s technologií ProBlend, 450 W, 1,9 l

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Omejitve odgovornosti

  1. Preizkušeno v načinu MAX z različnimi recepti

  2. Preizkušeno v načinu PULSE z 8 ledenimi kockami (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)

  3. če ima kozarec 200 ml