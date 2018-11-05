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  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec
  • Vso dobroto zlijte v kozarec

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionSokovnik MicroMasticating

HR1947/30

4.6
| (90) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

1 nagrada

Vso dobroto zlijte v kozarec
Philipsova inovativna tehnologija MicroMasticating odpira celice sadja in zelenjave ter iz njih iztisne največ. Poleg tega velik kanal za polnjenje skrajša čas priprave. Po iztiskanju soka lahko vse dele do čistega sperete.
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MicroMasticating iztisne do 90 %* sadja

Vso dobroto zlijte v kozarec

  • Do 90-odstotni iztis

  • Hitro čiščenje v 60 sekundah

  • Elegantna, kovinska zasnova

  • 2 nastavitvi za gostoto soka

MicroMasticating iztisne do 90 %* sadja

MicroMasticating iztisne do 90 %* sadja

Sadje in zelenjava vsebujeta več tisoč celic, ki vsebujejo sok, vitamine in druga pomembna hranila. Philips inovativna tehnologija MicroMasticating odpira te celice in iz njih iztisne največ vaših najljubših sestavin, zato v kozarec iztisnete do 90 %* sadja.

Iztisnite sok iz najljubšega sadja, tudi banan in manga

Iztisnite sok iz najljubšega sadja, tudi banan in manga

Pripravljajte okusen in zdrav sok iz mehkega sadja in trde zelenjave. Iztiskate lahko sok iz najljubših vrst sadja in zelenjave ter celo iz sestavin z visoko vsebnostjo škroba, ki so običajno zelo zahtevne, kot so banane in mango.</

V napitke vključite liste, zelenjavo in oreščke

V napitke vključite liste, zelenjavo in oreščke

Listi in zelenjava vsebujejo veliko vlaknin, zato so idealne sestavine za pripravo zdravih sokov s tem sokovnikom. Pšenična trava, špinača in številne druge sestavine so s tehnologijo MicroMasticating lahko pomemben zdrav dodatek sokovom. Dodate lahko celo nekatere oreščke, kot so mandlji, in pripravite mandljevo mleko.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.6

od 5

90

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

05/11/2018

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek uporabljamo vsak dan.

[Employee of philipsglobal] Super 5*, kvaliteta, uporabnost, čiščenje, predalček za odpadke samo streseš v bio smeti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1945/80 Sokovnik MicroMasticating

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1945/80 Sokovnik MicroMasticating

17/07/2017

Slovenija

Slovenija

Presenetljivo dober izdelek (prepričajte se sami)

Zelo dobro in hitro iztisne sestavine, ki jih dam v sokovnik. Res malo prostora zasede na pultu in všeč mi je, da ni omejitve pri tem, koliko soka želim iztisniti (saj priteče v katero koli veliko posodo, ki jo postavim spodaj). Očistiš ga v hitrem času (jaz sem ga dala kar v pomivalni stroj). Mogoče bi koga zmotilo to, da se pri nekaterih sadežih nabere veliko tropin, a te niso nikakor za odpad. Tropine sem primešala h kosmičem in si pripravila odličen zajtrk. Malenkost je nerodno prenašati sokovnik, ker je posoda za "odpadke" (tropine) nekoliko nestabilna pri nošenju (težava se odpravi, če je sokovnik vedno na enem mestu in ga tako ni potrebno nosite z enega pulta na drugega). Všeč mi je, da si lahko doma pripravim zdrav sadni ali zelenjavni napitek, brez dodanih sladkorjev. Sama si najrajši pripravim sok iz lubenice, saj je zelo osvežilen v vročih dneh. Morate poskusiti!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1947/30 Sokovnik MicroMasticating

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1947/30 Sokovnik MicroMasticating

26/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zaposleni pri Philipsu

Super sokovnik za hladno prešanje

[Employee of philipsglobal] Totalni je gušt miksati različite kombinacije voća i povrća, već imam hrpu različitih recepata za odlične sokove!

Prednosti

brzina i jednostavnost rada, kvaliteta soka, veličina proizvoda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik

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  1. Notranji preizkusi s po 1000 g grozdja, jabolk, robid, jagod, paradižnika, lubenice, pomaranč in granatnih jabolk.