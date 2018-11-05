2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Do 90-odstotni iztis
Hitro čiščenje v 60 sekundah
Elegantna, kovinska zasnova
2 nastavitvi za gostoto soka
Sadje in zelenjava vsebujeta več tisoč celic, ki vsebujejo sok, vitamine in druga pomembna hranila. Philips inovativna tehnologija MicroMasticating odpira te celice in iz njih iztisne največ vaših najljubših sestavin, zato v kozarec iztisnete do 90 %* sadja.
Pripravljajte okusen in zdrav sok iz mehkega sadja in trde zelenjave. Iztiskate lahko sok iz najljubših vrst sadja in zelenjave ter celo iz sestavin z visoko vsebnostjo škroba, ki so običajno zelo zahtevne, kot so banane in mango.</
Listi in zelenjava vsebujejo veliko vlaknin, zato so idealne sestavine za pripravo zdravih sokov s tem sokovnikom. Pšenična trava, špinača in številne druge sestavine so s tehnologijo MicroMasticating lahko pomemben zdrav dodatek sokovom. Dodate lahko celo nekatere oreščke, kot so mandlji, in pripravite mandljevo mleko.
Nagrade
4.6
od 5
90
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Simci55
05/11/2018
Slovenija
Ta izdelek uporabljamo vsak dan.
[Employee of philipsglobal] Super 5*, kvaliteta, uporabnost, čiščenje, predalček za odpadke samo streseš v bio smeti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1945/80 Sokovnik MicroMasticating
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1945/80 Sokovnik MicroMasticating
Lubenica
17/07/2017
Slovenija
Presenetljivo dober izdelek (prepričajte se sami)
Zelo dobro in hitro iztisne sestavine, ki jih dam v sokovnik. Res malo prostora zasede na pultu in všeč mi je, da ni omejitve pri tem, koliko soka želim iztisniti (saj priteče v katero koli veliko posodo, ki jo postavim spodaj). Očistiš ga v hitrem času (jaz sem ga dala kar v pomivalni stroj). Mogoče bi koga zmotilo to, da se pri nekaterih sadežih nabere veliko tropin, a te niso nikakor za odpad. Tropine sem primešala h kosmičem in si pripravila odličen zajtrk. Malenkost je nerodno prenašati sokovnik, ker je posoda za "odpadke" (tropine) nekoliko nestabilna pri nošenju (težava se odpravi, če je sokovnik vedno na enem mestu in ga tako ni potrebno nosite z enega pulta na drugega). Všeč mi je, da si lahko doma pripravim zdrav sadni ali zelenjavni napitek, brez dodanih sladkorjev. Sama si najrajši pripravim sok iz lubenice, saj je zelo osvežilen v vročih dneh. Morate poskusiti!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1947/30 Sokovnik MicroMasticating
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1947/30 Sokovnik MicroMasticating
sasa-zg
26/08/2022
Hrvatska
Zaposleni pri Philipsu
Super sokovnik za hladno prešanje
[Employee of philipsglobal] Totalni je gušt miksati različite kombinacije voća i povrća, već imam hrpu različitih recepata za odlične sokove!
Prednosti
brzina i jednostavnost rada, kvaliteta soka, veličina proizvoda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekcija Avance HR1945/80 MicroMasticating sokovnik
Notranji preizkusi s po 1000 g grozdja, jabolk, robid, jagod, paradižnika, lubenice, pomaranč in granatnih jabolk.