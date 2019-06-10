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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1896/70
  • Packaging photograph Philips Avance Collection Masticating juicer

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionSokovnik z vijačnim nastavkom

HR1896/70

4.8

| (33) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Vso dobroto zlijte v kozarec

Philipsova inovativna tehnologija MicroMasticating odpira celice sadja in zelenjave ter iz njih iztisne največ vaših najljubših sestavin. Po iztiskanju soka lahko vse dele do čistega sperete v 1 minuti, ker aparat nima cedila.

Poglej vse prednosti

MicroMasticating iztisne do 90 %* sadja

Vso dobroto zlijte v kozarec

  • Tehnologija MicroMasticating

  • Črna

  • LED-indikator

  • Dodaten filter

MicroMasticating iztisne do 90 %* sadja

MicroMasticating iztisne do 90 %* sadja

Sadje in zelenjava vsebujeta več tisoč celic, ki vsebujejo sok, vitamine in druga pomembna hranila. Philips inovativna tehnologija MicroMasticating odpira te celice in iz njih iztisne največ vaših najljubših sestavin, zato v kozarec iztisnete do 90 %* sadja.

Iztisnite sok iz najljubšega sadja, tudi banan in manga

Iztisnite sok iz najljubšega sadja, tudi banan in manga

Pripravljajte okusen in zdrav sok iz mehkega sadja in trde zelenjave. Iztiskate lahko sok iz najljubših vrst sadja in zelenjave ter celo iz sestavin z visoko vsebnostjo škroba, ki so običajno zelo zahtevne, kot so banane in mango.</

V napitke vključite liste, zelenjavo in oreščke

V napitke vključite liste, zelenjavo in oreščke

Listi in zelenjava vsebujejo veliko vlaknin, zato so idealne sestavine za pripravo zdravih sokov s tem sokovnikom. Pšenična trava, špinača in številne druge sestavine so s tehnologijo MicroMasticating lahko pomemben zdrav dodatek sokovom. Dodate lahko celo nekatere oreščke, kot so mandlji, in pripravite mandljevo mleko.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_AWARD-612378

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

33

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

10/06/2019

România

România

Se curata usor, stoarce foarte bine

Un produs foarte bun, il folosim aproape zilnic. De can il avem nu mai cumparam suc din comert.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece

07/05/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

“Recenzie din Campania Philips” Este un produs foarte bun si util. Imi place foarte mult. L-am folosit in special cand am inceput diversificarea cu al doilea copil si trebuia sa ii dam nectar de fructe sau pireu de fructe mai moale. Acest produs ne-a ajutat sa obtinem exact de ce aveam nevoie. Din mar toata pulpa ajunge in suc, doar coaja se elimina. Trebuia sa ii dam copilului suc de morcov la inceput in combinatie cu alte fructe. Extrage foarte bine sucul si din morcov. Sunt foarte multumit. Se curate foarte usor, mai ales daca il speli imediat dupa utilizare. Un minus ar fi plasticul slab din corpul storcatorului care este deasupra recipientului de colectare a reziduurilor. Se lasa in jos cand storci fructele sau legumele daca apesi putin mai tare. Trebuie mare grija.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece

17/03/2018

Polska

Polska

Warto kupić

Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku

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Omejitve odgovornosti

  1. Notranji preizkusi s po 1000 g grozdja, jabolk, robid, jagod, paradižnika, lubenice, pomaranč in granatnih jabolk.