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Vso dobroto zlijte v kozarec
Philipsova inovativna tehnologija MicroMasticating odpira celice sadja in zelenjave ter iz njih iztisne največ vaših najljubših sestavin. Po iztiskanju soka lahko vse dele do čistega sperete v 1 minuti, ker aparat nima cedila.
Tehnologija MicroMasticating
Črna
LED-indikator
Dodaten filter
Sadje in zelenjava vsebujeta več tisoč celic, ki vsebujejo sok, vitamine in druga pomembna hranila. Philips inovativna tehnologija MicroMasticating odpira te celice in iz njih iztisne največ vaših najljubših sestavin, zato v kozarec iztisnete do 90 %* sadja.
Pripravljajte okusen in zdrav sok iz mehkega sadja in trde zelenjave. Iztiskate lahko sok iz najljubših vrst sadja in zelenjave ter celo iz sestavin z visoko vsebnostjo škroba, ki so običajno zelo zahtevne, kot so banane in mango.</
Listi in zelenjava vsebujejo veliko vlaknin, zato so idealne sestavine za pripravo zdravih sokov s tem sokovnikom. Pšenična trava, špinača in številne druge sestavine so s tehnologijo MicroMasticating lahko pomemben zdrav dodatek sokovom. Dodate lahko celo nekatere oreščke, kot so mandlji, in pripravite mandljevo mleko.
Nagrade
4.8
od 5
33
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Myhaela
10/06/2019
România
Se curata usor, stoarce foarte bine
Un produs foarte bun, il folosim aproape zilnic. De can il avem nu mai cumparam suc din comert.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece
Istvan38
07/05/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
“Recenzie din Campania Philips” Este un produs foarte bun si util. Imi place foarte mult. L-am folosit in special cand am inceput diversificarea cu al doilea copil si trebuia sa ii dam nectar de fructe sau pireu de fructe mai moale. Acest produs ne-a ajutat sa obtinem exact de ce aveam nevoie. Din mar toata pulpa ajunge in suc, doar coaja se elimina. Trebuia sa ii dam copilului suc de morcov la inceput in combinatie cu alte fructe. Extrage foarte bine sucul si din morcov. Sunt foarte multumit. Se curate foarte usor, mai ales daca il speli imediat dupa utilizare. Un minus ar fi plasticul slab din corpul storcatorului care este deasupra recipientului de colectare a reziduurilor. Se lasa in jos cand storci fructele sau legumele daca apesi putin mai tare. Trebuie mare grija.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Storcător prin presare la rece
Bognate
17/03/2018
Polska
Warto kupić
Wyciskarka jest rewelacyjna i , co zdarza się niezbyt często, ma niewielkie gabaryty. Mycie nie jest kłopotliwe.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1896/70 Wyciskarka do soku
Notranji preizkusi s po 1000 g grozdja, jabolk, robid, jagod, paradižnika, lubenice, pomaranč in granatnih jabolk.