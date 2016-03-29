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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionSokovnik z vijačnim nastavkom

HR1895/80

4.7

| (71) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

1 nagrada

Vso dobroto zlijte v kozarec

Philipsova inovativna tehnologija MicroMasticating odpira celice sadja in zelenjave ter iz njih iztisne največ vaših najljubših sestavin. Po iztiskanju soka lahko vse dele do čistega sperete v 1 minuti, ker aparat nima cedila.

Poglej vse prednosti

MicroMasticating iztisne do 90 %* sadja

Vso dobroto zlijte v kozarec

  • Tehnologija MicroMasticating

  • Bela in siva

MicroMasticating iztisne do 90 %* sadja

MicroMasticating iztisne do 90 %* sadja

Sadje in zelenjava vsebujeta več tisoč celic, ki vsebujejo sok, vitamine in druga pomembna hranila. Philips inovativna tehnologija MicroMasticating odpira te celice in iz njih iztisne največ vaših najljubših sestavin, zato v kozarec iztisnete do 90 %* sadja.

Iztisnite sok iz najljubšega sadja, tudi banan in manga

Iztisnite sok iz najljubšega sadja, tudi banan in manga

Pripravljajte okusen in zdrav sok iz mehkega sadja in trde zelenjave. Iztiskate lahko sok iz najljubših vrst sadja in zelenjave ter celo iz sestavin z visoko vsebnostjo škroba, ki so običajno zelo zahtevne, kot so banane in mango.</

V napitke vključite liste, zelenjavo in oreščke

V napitke vključite liste, zelenjavo in oreščke

Listi in zelenjava vsebujejo veliko vlaknin, zato so idealne sestavine za pripravo zdravih sokov s tem sokovnikom. Pšenična trava, špinača in številne druge sestavine so s tehnologijo MicroMasticating lahko pomemben zdrav dodatek sokovom. Dodate lahko celo nekatere oreščke, kot so mandlji, in pripravite mandljevo mleko.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_AWARD-612378

Ocene

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4.7

od 5

71

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/03/2016

Česká republika

Česká republika

Odšťavní úplně vše

Odšťavňovač funguje skvěle, perfektní a rychlé čištění. Má velmi pěkný design, který se hodí do jakékoliv kuchyně. Šťáva je velmi chutná, odšťavnit jde vše, i granátové jablko, pouze pokrájené. Perfektní na rajčata, kdy se dá krásně vytvořit základ rajčatové polévky. Vyzkoušeli jsme už mnoho ovoce - pomeranč, hruška, jablko, banány, maliny, atd. Vše ok, i zelenina, hlavně řepa, z čehož jsme nadšení. Ovoce i zeleninu je třeba krájet na malé kousky, aby se vešlo do otvoru.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

29/03/2016

Česká republika

Česká republika

Snadná údržba, jednoduché rozkládání, design, kvalita

Doposud jsem používala pouze odstředivý odšťavňovač. Šnekový odšťavňovač mě však nadchnul z mnoha důvodů. Velmi rychle a jednoduše se dá rozložit a omýt, opravdu stačí proud tekoucí vody. Jedná se o moderní přístroj s krásným designem a šířkou pouhých 11 cm, takže si nalezne své místo na kuchyňské lince a tím pádem je vždy po ruce. Má 2,5 letá dcerka si ho zamilovala a s odšťavňováním mi aktivně pomáhá, pro děti je přístroj bezpečný. Vhazovací hubice je úzká a vysoká, ovoce se musí pokrájet. Šnekový odšťavňovač zvládne vymačkat šťávu i z bobulovin, listové zeleniny a dokonce i z ořechů. Oproti odstředivému obsahuje nápoj i poměrnou část zdravé vlákniny. Navíc po odšťavnění zbývá mnohem menší množství dužiny/odpadu, který se dá dále dle fantazie využít do dalších pokrmů – koláče, saláty. V přiložené brožuře naleznete inspiraci na ovocné a zeleninové nápoje a dokonce i recept na zdravou tomatovou polévku, kterou jsem si zamilovala. Za sebe mohu jen doporučit, má rodina si zdravé šťávy velmi oblíbila.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

24/03/2016

Česká republika

Česká republika

Vřele doporučuji - super výkon, design i jednoduchost ovládání.

Tento šnekový odšťavňovač je úžasný. Dělá chutnou čistou šťávičku, jednoduše a čistě se myje, po skončení se zmáčkne a už nekape, pod vodou stačí rychle umýt pár součástek. Jednoduše se sestavuje. Navíc odšťavňování zabaví i malé děti, dá se dělat šťáva i z bobulovitého ovoce a listové zeleniny a je to fakt dobré. Designově mi sedí a je malý, že ho mohu nechat na lince, též je z něj jen málo odpadu. Vřele doporučuji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1895/80 Šnekový odšťavňovač

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  1. Notranji preizkusi s po 1000 g grozdja, jabolk, robid, jagod, paradižnika, lubenice, pomaranč in granatnih jabolk.