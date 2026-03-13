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Avance Collection Sokovnik

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Avance CollectionSokovnik

HR1871/10

Avance Collection Sokovnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Avance Collection Juicer

  • PDF dat., 1.9 MB
  • 13 March 2026

Ta sokovnik iztisne še več soka iz sadja in zelenjave. Tehnologija QuickClean, inovativno cedilo za hitro čiščenje in vgrajena posoda za tropine omogočajo najenostavnejše čiščenje.

  • PDF dat.
  • 3 July 2026

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