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Avance Collection Sokovnik
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HR1871/10
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User Manual Philips Avance Collection Juicer
Ta sokovnik iztisne še več soka iz sadja in zelenjave. Tehnologija QuickClean, inovativno cedilo za hitro čiščenje in vgrajena posoda za tropine omogočajo najenostavnejše čiščenje.
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