IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Veliko soka. Brez napora.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.

Izdelek ni več na voljo

Avance CollectionSokovnik

HR1871/00

4.8
| (74) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Veliko soka. Brez napora.
Ta sokovnik Philips iztisne še več soka iz sadja in zelenjave. Zaradi inovativnega cedila za hitro čiščenje in vgrajene posode za tropine pa čiščenje še nikoli ni bilo tako enostavno. Privoščite si zdrav in doma pripravljen sok.
Poglej vse prednosti

Pripravite 10 % več soka* in očistite le v minuti!

Veliko soka. Brez napora.

  • 1000 W

  • QuickClean

  • 2,5 W, izjemno velik kanal

  • Zapora proti kapljanju

Iztisnite do 2,5 litra soka naenkrat

Iztisnite do 2,5 litra soka naenkrat

Zaradi inovativnega sistema za iztiskanje soka z navzdol obrnjenim cedilom iztisne ta sokovnik do 10 % več soka*. Glede na vrsto sadja ali zelenjave pa lahko brez praznjenja posode za tropine naenkrat iztisnete do 2,5 litra soka.

Zaradi izjemno velikega kanala za polnjenje predhodno sekljanje ni potrebno

Zaradi izjemno velikega kanala za polnjenje predhodno sekljanje ni potrebno

80 mm velik kanal za polnjenje omogoča iztiskanje tudi večjih kosov sadja in zelenjave, kot so jabolka, korenje in pesa brez predhodnega rezanja.

2 hitrosti za mehko ali trdo sadje in zelenjavo

2 hitrosti za mehko ali trdo sadje in zelenjavo

Dve različni hitrosti sokovnika Philips omogočata optimalno iztiskanje soka iz vašega priljubljenega sadja in zelenjave – tako mehkega kot trdega.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

74

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

31/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

savrsen!!

Najbolje ulozen novac ikad! Sokovi pravljeni od voca budu tako ukusni i slatki da ga kcerkica bez problema pije. Nakon par mjeseci koristenja kupili smo jos jedan za baku i djeda :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

30/09/2016

Hrvatska

Hrvatska

NAJBOLJE ULOZEN NOVAC

NI SEKUNDE SE NISAM POKAJALA STO SAM GA KUPILA,SOKOVNIK JE PRAVA STVAR!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

23/07/2015

Hrvatska

Hrvatska

praktican , brz i jednostavan za upotrebu.

Posto nemam vremena za dugo pripremanje zdravih obroka. Tempo, gust raspored i fizicki naporna svakodnevica na neki nacin me obavezuju na zdravu prehranu.Najjednostavnije je ubaciti voce i povrce te popiti doslovno casu zdravlja. Nutritivno i kalorijske najvece vrijednosti ostaju sacuvane ovim sokovnikom. Na zalost u danasnje vrijeme ljudi pored velikog izbora hrane ne biraju ono sto je za njih najbolje.Ovim sokovnikom izrada sokova je brza, jednostavna i daje maksimalnu iskoristivost.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s najbolje prodaj. sokovnikom Philips HR1861