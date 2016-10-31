2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1000 W
QuickClean
2,5 W, izjemno velik kanal
Zapora proti kapljanju
Zaradi inovativnega sistema za iztiskanje soka z navzdol obrnjenim cedilom iztisne ta sokovnik do 10 % več soka*. Glede na vrsto sadja ali zelenjave pa lahko brez praznjenja posode za tropine naenkrat iztisnete do 2,5 litra soka.
80 mm velik kanal za polnjenje omogoča iztiskanje tudi večjih kosov sadja in zelenjave, kot so jabolka, korenje in pesa brez predhodnega rezanja.
Dve različni hitrosti sokovnika Philips omogočata optimalno iztiskanje soka iz vašega priljubljenega sadja in zelenjave – tako mehkega kot trdega.
4.8
od 5
74
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
analaura
31/10/2016
Hrvatska
savrsen!!
Najbolje ulozen novac ikad! Sokovi pravljeni od voca budu tako ukusni i slatki da ga kcerkica bez problema pije. Nakon par mjeseci koristenja kupili smo jos jedan za baku i djeda :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
MIHAELA
30/09/2016
Hrvatska
NAJBOLJE ULOZEN NOVAC
NI SEKUNDE SE NISAM POKAJALA STO SAM GA KUPILA,SOKOVNIK JE PRAVA STVAR!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Mary21
23/07/2015
Hrvatska
praktican , brz i jednostavan za upotrebu.
Posto nemam vremena za dugo pripremanje zdravih obroka. Tempo, gust raspored i fizicki naporna svakodnevica na neki nacin me obavezuju na zdravu prehranu.Najjednostavnije je ubaciti voce i povrce te popiti doslovno casu zdravlja. Nutritivno i kalorijske najvece vrijednosti ostaju sacuvane ovim sokovnikom. Na zalost u danasnje vrijeme ljudi pored velikog izbora hrane ne biraju ono sto je za njih najbolje.Ovim sokovnikom izrada sokova je brza, jednostavna i daje maksimalnu iskoristivost.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Avance Collection HR1871/70 sokovnik
V primerjavi s najbolje prodaj. sokovnikom Philips HR1861