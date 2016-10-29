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Veliko soka. Brez napora.
Ta sokovnik Philips iztisne še več soka iz sadja in zelenjave. Z revolucionarno tehnologijo "QUICKClean" ga očistite v manj kot 1 minuti. Vsak dan si privoščite zdrav in doma pripravljen sok.
700 W
QuickClean
2 l, zelo velik kanal
Lijak
Sokovnik Philips je prvi centrifugalni sokovnik s funkcijo za predčiščenje na tržišču. Če v potiskalo nalijete vodo, lahko v napravi ustvarite vodomet, s katerim odstranite neželena vlakna iz pokrova in omogočite enostavnejše čiščenje cedila.
Hitra in preprosta namestitev vseh delov.
Uživajte v interaktivnem iztiskanju soka. Pokrov in posoda za tropine sta prozorna, zato vidite sadje in zelenjavo, iz katere iztiskate sok. Vidite tudi, kdaj je posoda polna in jo morate izprazniti.
4.8
od 5
32
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sneki
29/10/2016
Hrvatska
Viva Collect je ispunio moja očekivanja
Zaista sam oduševljena Viva Collect sokovnikom. Jednostavnost i brzina pripreme hrane, lagano i brzo rastavljanje i čišćenje, da bi na kraju uživala u prefinim okusima i bojama pripremljenih napitaka. Odličan proizvod!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik
OLCA
28/05/2015
Česká republika
Výkonný a super rychlý
Odšťavňovač od Philips hodnotím velmi kladně. Zaujal mě svým vzhledem, jednoduchou manipulací a protiskluzovými přísavkami, které perfektně přilnou k jakémukoliv povrchu. Dále mě překvapila velká plnící trubice - vlezlo se i celé jablko a silný motor, díky kterému bylo vše během pár sekund odšťaveno. Vyzkoušela jsem hlavně ovoce a citrusy. Výsledkem jsme byli překvapeni, místo obyčejné šťávy z toho byl hustý našlehaný koktejl plný vitamínů. V nádobě na dužninu zbyly opravdu už jen zbytky, které nemají žádnou chuť. Na závěr už jen dodat, že se díky tvaru a hladkému povrchu dobře čistí. A pro ty, kteří chtějí něco zdravého a váhají, zda si odšťavňovač koupit - tento výrobek určitě doporučuju. OLCA, TESTERKA Ženy s.r.o.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Kadeřka
18/05/2015
Česká republika
Pěkný a kvalitní kousek
Odšťavňovač je velice pěkný a vyrobený z pevného, kvalitního materiálu. Díky přísavkám pevně drží na místě a nijak se nehýbe. Má velkou plnící hubici a rychlost odšťavnění je super. Během chvilinky máme hotovou čerstvou šťávu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean