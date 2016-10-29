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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik

HR1864/20

4.8

| (32) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Veliko soka. Brez napora.

Ta sokovnik Philips iztisne še več soka iz sadja in zelenjave. Z revolucionarno tehnologijo "QUICKClean" ga očistite v manj kot 1 minuti. Vsak dan si privoščite zdrav in doma pripravljen sok.

Poglej vse prednosti

Iztisnite do 2 l soka in očistite v manj kot minuti

Veliko soka. Brez napora.

  • 700 W

  • QuickClean

  • 2 l, zelo velik kanal

  • Lijak

S funkcijo za predčiščenje odstranite neželena vlakna

S funkcijo za predčiščenje odstranite neželena vlakna

Sokovnik Philips je prvi centrifugalni sokovnik s funkcijo za predčiščenje na tržišču. Če v potiskalo nalijete vodo, lahko v napravi ustvarite vodomet, s katerim odstranite neželena vlakna iz pokrova in omogočite enostavnejše čiščenje cedila.

Hitra in preprosta namestitev vseh delov

Hitra in preprosta namestitev vseh delov

Hitra in preprosta namestitev vseh delov.

Prozorna posoda za tropine za enostavno preverjanje tropin

Prozorna posoda za tropine za enostavno preverjanje tropin

Uživajte v interaktivnem iztiskanju soka. Pokrov in posoda za tropine sta prozorna, zato vidite sadje in zelenjavo, iz katere iztiskate sok. Vidite tudi, kdaj je posoda polna in jo morate izprazniti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

32

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

29/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Viva Collect je ispunio moja očekivanja

Zaista sam oduševljena Viva Collect sokovnikom. Jednostavnost i brzina pripreme hrane, lagano i brzo rastavljanje i čišćenje, da bi na kraju uživala u prefinim okusima i bojama pripremljenih napitaka. Odličan proizvod!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Sokovnik

28/05/2015

Česká republika

Česká republika

Výkonný a super rychlý

Odšťavňovač od Philips hodnotím velmi kladně. Zaujal mě svým vzhledem, jednoduchou manipulací a protiskluzovými přísavkami, které perfektně přilnou k jakémukoliv povrchu. Dále mě překvapila velká plnící trubice - vlezlo se i celé jablko a silný motor, díky kterému bylo vše během pár sekund odšťaveno. Vyzkoušela jsem hlavně ovoce a citrusy. Výsledkem jsme byli překvapeni, místo obyčejné šťávy z toho byl hustý našlehaný koktejl plný vitamínů. V nádobě na dužninu zbyly opravdu už jen zbytky, které nemají žádnou chuť. Na závěr už jen dodat, že se díky tvaru a hladkému povrchu dobře čistí. A pro ty, kteří chtějí něco zdravého a váhají, zda si odšťavňovač koupit - tento výrobek určitě doporučuju. OLCA, TESTERKA Ženy s.r.o.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

18/05/2015

Česká republika

Česká republika

Pěkný a kvalitní kousek

Odšťavňovač je velice pěkný a vyrobený z pevného, kvalitního materiálu. Díky přísavkám pevně drží na místě a nijak se nehýbe. Má velkou plnící hubici a rychlost odšťavnění je super. Během chvilinky máme hotovou čerstvou šťávu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1864/20 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

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