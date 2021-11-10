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  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.

Izdelek ni več na voljo

Aluminium CollectionSokovnik

HR1861/00

4.9

| (26) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Veliko soka. Brez napora.

Sokovnik Philips HR1861/00 iz anodiziranega aluminija z edinstvenim mikro mrežastim filtrom, motorjem moči 700 W, velikim kanalom za polnjenje, 2-litrsko posodo za tropine in elegantnim 1,25-litrskim vrčem za sok.

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Edinstveni mikro mrežasti filter in velik kanal za polnjenje

Veliko soka. Brez napora.

  • 700 W

  • 2 l

  • Zelo velik kanal

Mikro mrežasti filter iz nerjavečega jekla

Mikro mrežasti filter iz nerjavečega jekla

Izjemno velik kanal sprejme še večje sadje in zelenjavo

Izjemno velik kanal sprejme še večje sadje in zelenjavo

Velik kanal za polnjenje sprejme cele sadeže in zelenjavo, zato rezanje in sekljanje ni potrebno.

Izjemna zmogljivost iztiskanja

Izjemna zmogljivost iztiskanja

2 l posoda za tropine in 1,5 l vrč za sok vam omogočata, da naenkrat iztisnete več soka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

26

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

Чудова соковижималка

Користуємось цією соковижималкою вже більше 10 років. Навіть точно не пам'ятаю коли саме придбали, але дуже давно! Відповідно вона точно довговічна))) при тому, що активно нею користуємось. Періодами щодня вранці готуємо сік, а в сезон яблук заготовляємо багато соку, по 30-50 л, а іноді бувало і більше! Фільтр всередині металевий, відповідно довговічний! Стильний дизайн! Дякую за якісні товари! Так тримати!

Prednosti

Металевий фільтр

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-11-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-11-10

26/10/2021

Україна

Україна

Пожалуй лучшая соковыжималка для дома

Стильная и качественная соковыжималка. Пользуюсь с 2007 года и ни разу не пожалел о её приобретении. Жмых сухой, сок сепарируется от пены. Чёткая работа и прогнозируемо прекрасный результат.

Prednosti

Качество материалов и отличный результат

Slabosti

Нет

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-10-26

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка

Date of Use 2019-10-26

27/04/2019

Magyarország

Magyarország

Bár régi széria, de a legjobb a mai napig.

Megjelenésekor rögtön beszereztem egyet, mivel más, kis teljesítményű gyümölcs centrifugákkal nem mentem semmire. Nem tévedtem. Azóta is becsült és óvott darabja a háztartásnak. Kezelése, tisztítása gyerekjáték és bármilyen zöldséget, aprómagvas gyümölcsöt ki lehet préselni vele. Kiváló termék, mind megjelenés, mind hatékonyság és használhatóság tekintetében.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Gyüm.cent.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Gyüm.cent.

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