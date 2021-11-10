2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Veliko soka. Brez napora.
Sokovnik Philips HR1861/00 iz anodiziranega aluminija z edinstvenim mikro mrežastim filtrom, motorjem moči 700 W, velikim kanalom za polnjenje, 2-litrsko posodo za tropine in elegantnim 1,25-litrskim vrčem za sok.
700 W
2 l
Zelo velik kanal
Velik kanal za polnjenje sprejme cele sadeže in zelenjavo, zato rezanje in sekljanje ni potrebno.
2 l posoda za tropine in 1,5 l vrč za sok vam omogočata, da naenkrat iztisnete več soka.
4.9
od 5
26
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Valia2021
10/11/2021
Україна
Чудова соковижималка
Користуємось цією соковижималкою вже більше 10 років. Навіть точно не пам'ятаю коли саме придбали, але дуже давно! Відповідно вона точно довговічна))) при тому, що активно нею користуємось. Періодами щодня вранці готуємо сік, а в сезон яблук заготовляємо багато соку, по 30-50 л, а іноді бувало і більше! Фільтр всередині металевий, відповідно довговічний! Стильний дизайн! Дякую за якісні товари! Так тримати!
Prednosti
Металевий фільтр
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-11-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-11-10
26/10/2021
Україна
Пожалуй лучшая соковыжималка для дома
Стильная и качественная соковыжималка. Пользуюсь с 2007 года и ни разу не пожалел о её приобретении. Жмых сухой, сок сепарируется от пены. Чёткая работа и прогнозируемо прекрасный результат.
Prednosti
Качество материалов и отличный результат
Slabosti
Нет
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-10-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Соковижималка
Date of Use 2019-10-26
Bea09
27/04/2019
Magyarország
Bár régi széria, de a legjobb a mai napig.
Megjelenésekor rögtön beszereztem egyet, mivel más, kis teljesítményű gyümölcs centrifugákkal nem mentem semmire. Nem tévedtem. Azóta is becsült és óvott darabja a háztartásnak. Kezelése, tisztítása gyerekjáték és bármilyen zöldséget, aprómagvas gyümölcsöt ki lehet préselni vele. Kiváló termék, mind megjelenés, mind hatékonyság és használhatóság tekintetében.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Gyüm.cent.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR1861/00 Gyüm.cent.