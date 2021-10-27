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  • Odličen sok takoj
  • Odličen sok takoj
  • Odličen sok takoj
  • Odličen sok takoj

Izdelek ni več na voljo

Pure EssentialsSokovnik

HR1858/55

4.3

| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

Odličen sok takoj

Priprava soka še nikoli ni bila tako enostavna. V posebej velik kanal za polnjenje lahko dajete celo sadje in zelenjavo, zato predhodno rezanje ni potrebno. S sokovnikom Philips s 650 W motorjem in edinstvenim mikro mrežastim filtrom boste iztisnili ves sok vse do zadnje kapljice.

Poglej vse prednosti

Sokovnik iz celih sadežev iztisne vsako kapljico

Odličen sok takoj

  • 650 W

  • 2 l

  • Zelo velik kanal

Vse dele lahko operete v pomivalnem stroju

Vse dele lahko operete v pomivalnem stroju

Vse snemljive sestavne dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.

Izjemna zmogljivost iztiskanja

Izjemna zmogljivost iztiskanja

Z 2 l posodo za tropine in 1,25 l vrčem za sok lahko naenkrat iztisnete več soka.

Zaradi velikega kanala za polnjenje predhodno rezanje ni potrebno

Zaradi velikega kanala za polnjenje predhodno rezanje ni potrebno

Velik kanal za polnjenje sprejme cele sadeže in zelenjavo, zato rezanje in sekljanje ni potrebno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.3

od 5

18

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

27/10/2021

Україна

Україна

Виріб чудовий

На протязі 4-5 років використовуємо соковижималку для виготовлення соку з яблук з власної дачі в кількості 30-40 літрів на рік. Працює чудово,але треба промивати сіточку сепаратора після кожного наповнення стакану.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/55 Соковижималка

Date of Use 2019-10-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/55 Соковижималка

Date of Use 2019-10-27

08/05/2019

România

România

Produs bun

Am testat multe combinatii de fructe/legume si rezultatul a fost foarte bun de fiecare data. Nu exista multe reziduri alimentare si sucul provenit din stoarcere contine pulpa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Storcător de fructe HR1858/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Storcător de fructe HR1858/00

28/02/2015

Polska

Polska

Doskonała

Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

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