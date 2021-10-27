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Izdelek ni več na voljo
Odličen sok takoj
Priprava soka še nikoli ni bila tako enostavna. V posebej velik kanal za polnjenje lahko dajete celo sadje in zelenjavo, zato predhodno rezanje ni potrebno. S sokovnikom Philips s 650 W motorjem in edinstvenim mikro mrežastim filtrom boste iztisnili ves sok vse do zadnje kapljice.
650 W
2 l
Zelo velik kanal
Vse snemljive sestavne dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.
Z 2 l posodo za tropine in 1,25 l vrčem za sok lahko naenkrat iztisnete več soka.
Velik kanal za polnjenje sprejme cele sadeže in zelenjavo, zato rezanje in sekljanje ni potrebno.
4.3
od 5
18
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
borzol
27/10/2021
Україна
Виріб чудовий
На протязі 4-5 років використовуємо соковижималку для виготовлення соку з яблук з власної дачі в кількості 30-40 літрів на рік. Працює чудово,але треба промивати сіточку сепаратора після кожного наповнення стакану.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/55 Соковижималка
Date of Use 2019-10-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/55 Соковижималка
Date of Use 2019-10-27
Diana24
08/05/2019
România
Produs bun
Am testat multe combinatii de fructe/legume si rezultatul a fost foarte bun de fiecare data. Nu exista multe reziduri alimentare si sucul provenit din stoarcere contine pulpa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Storcător de fructe HR1858/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Storcător de fructe HR1858/00
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka