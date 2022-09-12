2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
800 W
QuickClean
2 l, zelo velik kanal
Preprečevanje kapljanja
Sokovnik Philips je prvi centrifugalni sokovnik s funkcijo za predčiščenje na tržišču. Če v potiskalo nalijete vodo, lahko v napravi ustvarite vodomet, s katerim odstranite neželena vlakna iz pokrova in omogočite enostavnejše čiščenje cedila.
Tehnologija QuickClean omogoča enostavno čiščenje sokovnika Philips. Zaradi vgrajene posode za tropine in gladkih površin ga lahko očistite v 1 minuti.
Tropine se zbirajo v edino primerno posodo: posodo za tropine sokovnika Philips. To pomeni, da vam tropin ni potrebno več čistiti z drugih delov, kot je na primer pokrov. Okrogla oblika in gladka površina brez kotičkov in rež omogoča enostaven dostop in čiščenje posode.
5.0
od 5
16
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Герчо
12/09/2022
България
Preverjen kupec
Чудесен. Лесен. Страхотен.
Сокоизтисквачка е бърза, не много шумна, лесна за почистване.
Prednosti
Лесно почистване
Slabosti
Малко е по-обемна отколкото ми се иска.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Сокоизстисквачка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Сокоизстисквачка
Lvenok
19/11/2020
Україна
Это какое то чудо! Суперрр
Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!
Prednosti
Конечно да
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Andrei2020
18/11/2020
Україна
Чудова соковижималка для домашніх умов.
Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.
Prednosti
+++++
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка