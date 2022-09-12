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  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik

HR1855/80

5
| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Veliko soka. Brez napora.
Ta sokovnik Philips iztisne še več soka iz sadja in zelenjave. Z revolucionarno tehnologijo "QUICKClean" ga očistite v manj kot 1 minuti. Vsak dan si privoščite zdrav in doma pripravljen sok.
Poglej vse prednosti

Iztisnite do 2 litra soka naenkrat in očistite z

Veliko soka. Brez napora.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 l, zelo velik kanal

  • Preprečevanje kapljanja

S funkcijo za predčiščenje odstranite neželena vlakna

S funkcijo za predčiščenje odstranite neželena vlakna

Sokovnik Philips je prvi centrifugalni sokovnik s funkcijo za predčiščenje na tržišču. Če v potiskalo nalijete vodo, lahko v napravi ustvarite vodomet, s katerim odstranite neželena vlakna iz pokrova in omogočite enostavnejše čiščenje cedila.

Tehnologija QuickClean

Tehnologija QuickClean

Tehnologija QuickClean omogoča enostavno čiščenje sokovnika Philips. Zaradi vgrajene posode za tropine in gladkih površin ga lahko očistite v 1 minuti.

Vse tropine so zbrane v eni posodi za enostavnejše odstranjevanje

Vse tropine so zbrane v eni posodi za enostavnejše odstranjevanje

Tropine se zbirajo v edino primerno posodo: posodo za tropine sokovnika Philips. To pomeni, da vam tropin ni potrebno več čistiti z drugih delov, kot je na primer pokrov. Okrogla oblika in gladka površina brez kotičkov in rež omogoča enostaven dostop in čiščenje posode.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

16

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

12/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Чудесен. Лесен. Страхотен.

Сокоизтисквачка е бърза, не много шумна, лесна за почистване.

Prednosti

Лесно почистване

Slabosti

Малко е по-обемна отколкото ми се иска.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Сокоизстисквачка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Сокоизстисквачка

19/11/2020

Україна

Україна

Это какое то чудо! Суперрр

Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!

Prednosti

Конечно да

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова соковижималка для домашніх умов.

Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.

Prednosti

+++++

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

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