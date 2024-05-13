2 leti garancije
800 W
QuickClean
2 l, zelo velik kanal
Preprečevanje kapljanja
Tehnologija QuickClean omogoča enostavno čiščenje sokovnika Philips. Zaradi vgrajene posode za tropine in gladkih površin ga lahko očistite v 1 minuti.
Sokovnik Philips je prvi centrifugalni sokovnik s funkcijo za predčiščenje na tržišču. Če v potiskalo nalijete vodo, lahko v napravi ustvarite vodomet, s katerim odstranite neželena vlakna iz pokrova in omogočite enostavnejše čiščenje cedila.
Tropine se zbirajo v edino primerno posodo: posodo za tropine sokovnika Philips. To pomeni, da vam tropin ni potrebno več čistiti z drugih delov, kot je na primer pokrov. Okrogla oblika in gladka površina brez kotičkov in rež omogoča enostaven dostop in čiščenje posode.
4.5
od 5
34
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
purgerica
13/05/2024
Hrvatska
Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
dvoumila se da li kupiti ili ne, jer sam imala Gorenje sokovnik koji je crpio snagu samo na čišćenje, tako da sam se odlučila za kupnju PHILIPS SOKOVNIKA koji me oduševio od pripreme soka pa do do čišćenja sokovnika.
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
Meri2
18/06/2020
Hrvatska
Odličan i brz!
Brz i učinkovit uređaj s odličnim performansama !!
Prednosti
preporučam
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
silvaach
11/04/2020
Hrvatska
Odličan sokovnik!
Puno soka od malo voća, jednostavno se čisti i jako je moćan, mogu se ubaciti veliki komadi i fini sokić je spreman u sekundi :-)
Prednosti
Jako sam zadovoljna i puna energije od finih sokića :-) Odnos cijene i kvalitete odličan!
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik
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Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik