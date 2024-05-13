IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.

Viva CollectionSokovnik

HR1855/70

4.5
| (34) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Veliko soka. Brez napora.
Ta sokovnik Philips iztisne še več soka iz sadja in zelenjave. Z revolucionarno tehnologijo "QUICKClean" ga očistite v manj kot 1 minuti. Vsak dan si privoščite zdrav in doma pripravljen sok.
Poglej vse prednosti

Iztisnite do 2 litra soka naenkrat in očistite z

Veliko soka. Brez napora.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 l, zelo velik kanal

  • Preprečevanje kapljanja

Tehnologija QuickClean

Tehnologija QuickClean

Tehnologija QuickClean omogoča enostavno čiščenje sokovnika Philips. Zaradi vgrajene posode za tropine in gladkih površin ga lahko očistite v 1 minuti.

S funkcijo za predčiščenje odstranite neželena vlakna

S funkcijo za predčiščenje odstranite neželena vlakna

Sokovnik Philips je prvi centrifugalni sokovnik s funkcijo za predčiščenje na tržišču. Če v potiskalo nalijete vodo, lahko v napravi ustvarite vodomet, s katerim odstranite neželena vlakna iz pokrova in omogočite enostavnejše čiščenje cedila.

Vse tropine so zbrane v eni posodi za enostavnejše odstranjevanje

Vse tropine so zbrane v eni posodi za enostavnejše odstranjevanje

Tropine se zbirajo v edino primerno posodo: posodo za tropine sokovnika Philips. To pomeni, da vam tropin ni potrebno več čistiti z drugih delov, kot je na primer pokrov. Okrogla oblika in gladka površina brez kotičkov in rež omogoča enostaven dostop in čiščenje posode.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

34

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

13/05/2024

Hrvatska

Hrvatska

Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

dvoumila se da li kupiti ili ne, jer sam imala Gorenje sokovnik koji je crpio snagu samo na čišćenje, tako da sam se odlučila za kupnju PHILIPS SOKOVNIKA koji me oduševio od pripreme soka pa do do čišćenja sokovnika.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

18/06/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan i brz!

Brz i učinkovit uređaj s odličnim performansama !!

Prednosti

preporučam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

11/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan sokovnik!

Puno soka od malo voća, jednostavno se čisti i jako je moćan, mogu se ubaciti veliki komadi i fini sokić je spreman u sekundi :-)

Prednosti

Jako sam zadovoljna i puna energije od finih sokića :-) Odnos cijene i kvalitete odličan!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/70 Sokovnik

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki