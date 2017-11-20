IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik

HR1855/30

4.5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Veliko soka. Brez napora.
Ta sokovnik Philips iztisne še več soka iz sadja in zelenjave. Z revolucionarno tehnologijo "QUICKClean" ga očistite v manj kot 1 minuti. Vsak dan si privoščite zdrav in doma pripravljen sok.
Poglej vse prednosti

Iztisnite do 2 litra soka naenkrat in očistite z

Veliko soka. Brez napora.

  • 700 W

  • QuickClean

  • 2 l, zelo velik kanal

Iztisnite do 2 litra soka naenkrat

Iztisnite do 2 litra soka naenkrat

Naenkrat lahko pripravite do 2 litra soka, ne da bi morali izprazniti posodo za tropine.

Zmogljiv 700-vatni motor

Zmogljiv 700-vatni motor

Močan 700 W motor za učinkovito mešanje in drobljenje.

Velik kanal za polnjenje (75 mm)

Velik kanal za polnjenje (75 mm)

75 mm velik kanal za polnjenje omogoča iztiskanje tudi večjih kosov sadja in zelenjave, kot so jabolka, korenje in pesa, brez predhodnega rezanja.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

20/11/2017

България

България

Страхотен продукт

Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

06/05/2018

Україна

Україна

в целом ок, но не идеальна

При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki