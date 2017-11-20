2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
700 W
QuickClean
2 l, zelo velik kanal
Naenkrat lahko pripravite do 2 litra soka, ne da bi morali izprazniti posodo za tropine.
Močan 700 W motor za učinkovito mešanje in drobljenje.
75 mm velik kanal za polnjenje omogoča iztiskanje tudi večjih kosov sadja in zelenjave, kot so jabolka, korenje in pesa, brez predhodnega rezanja.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
LoraVslv27
20/11/2017
България
Страхотен продукт
Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Mary15
06/05/2018
Україна
в целом ок, но не идеальна
При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/30 Соковижималка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1855/30 Соковижималка