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  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik

HR1853/55

4.7

| (3) Ocene

Preprosto pripravljen zdrav sok

Priprava soka še nikoli ni bila tako preprosta. V sokovnik HR1853/55 z močjo 550 W in posebej velikim kanalom za polnjenje lahko dajete celo sadje in zelenjavo, zato sekljanje ni potrebno. Ima tudi vrč za sok, ki ohrani sok svež dlje časa.

Poglej vse prednosti

Brez sekljanja. Brez truda. Samo sok.

Preprosto pripravljen zdrav sok

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Velik kanal

Zaradi velikega kanala za polnjenje predhodno rezanje ni potrebno

Zaradi velikega kanala za polnjenje predhodno rezanje ni potrebno

Velik kanal za polnjenje sprejme cele sadeže in zelenjavo, zato rezanje in sekljanje ni potrebno.

Vrč za sok ohrani sok svež dlje časa

Vrč za sok ohrani sok svež dlje časa

Ko sok iztisnete, ostane svež dlje časa s tem 700 ml vrčem za sok.

Izjemna zmogljivost iztiskanja

Z 1,5 l posodo za tropine in 700 ml vrčem za sok lahko naenkrat iztisnete več soka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

3
2
1

07/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

EXTRA

JAKO DOBAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! brzzzzz, super

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/55 Sokovnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/55 Sokovnik

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze

Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

02/12/2013

Polska

Polska

ten produkt ma za dużo elementów

za dużo elementów do składania i mycia, podczas pracy zabija się odstojnik na odpady.

Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

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