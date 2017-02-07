2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HR1853/55
Preprosto pripravljen zdrav sok
Priprava soka še nikoli ni bila tako preprosta. V sokovnik HR1853/55 z močjo 550 W in posebej velikim kanalom za polnjenje lahko dajete celo sadje in zelenjavo, zato sekljanje ni potrebno. Ima tudi vrč za sok, ki ohrani sok svež dlje časa.
550 W
1,5 l
Velik kanal
Velik kanal za polnjenje sprejme cele sadeže in zelenjavo, zato rezanje in sekljanje ni potrebno.
Ko sok iztisnete, ostane svež dlje časa s tem 700 ml vrčem za sok.
Z 1,5 l posodo za tropine in 700 ml vrčem za sok lahko naenkrat iztisnete več soka.
4.7
od 5
3
Ocene
MILAmlica
07/02/2017
Hrvatska
EXTRA
JAKO DOBAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! brzzzzz, super
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/55 Sokovnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/55 Sokovnik
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
smutny
02/12/2013
Polska
ten produkt ma za dużo elementów
za dużo elementów do składania i mycia, podczas pracy zabija się odstojnik na odpady.
Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00