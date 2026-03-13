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Viva Collection Sokovnik
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HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
S tem sokovnikom Philips HR1851/00 s 500 W motorjem in dvema nastavitvama hitrosti lahko na preprost način pripravljate okusen svež sok iz trdega in mehkega sadja ter zelenjave.
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