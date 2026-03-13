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Viva Collection Sokovnik

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Viva CollectionSokovnik

HR1851/00

Viva Collection Sokovnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF dat., 2 MB
  • 13 March 2026

S tem sokovnikom Philips HR1851/00 s 500 W motorjem in dvema nastavitvama hitrosti lahko na preprost način pripravljate okusen svež sok iz trdega in mehkega sadja ter zelenjave.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

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