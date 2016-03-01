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  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah
  • Svež sok v nekaj sekundah

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik

HR1851/00

3

| (1) Ocena

Svež sok v nekaj sekundah

S tem sokovnikom Philips HR1851/00 s 500 W motorjem in dvema nastavitvama hitrosti lahko na preprost način pripravljate okusen svež sok iz trdega in mehkega sadja ter zelenjave.

Poglej vse prednosti

Kompakten sokovnik za enostavno shranjevanje

Svež sok v nekaj sekundah

  • 500 W

  • 1,5 l

  • Standardni kanal

Zaradi mikro mrežastega filtra iztisne več soka

Edinstven mikro mrežasti filter iz nerjavečega jekla iztisne vsako kapljico in s tem več soka.

Izjemna zmogljivost iztiskanja

Izjemna zmogljivost iztiskanja

Dve nastavitvi hitrosti za mehko in trdo sadje

Dve nastavitvi hitrosti za mehko in trdo sadje

Dve nastavitvi hitrosti za iztiskanje soka iz trdega ali mehkega sadja ali zelenjave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

1

Ocena

5
4
2
1

01/03/2016

Hrvatska

Hrvatska

Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika

Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

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