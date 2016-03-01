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HR1851/00
Svež sok v nekaj sekundah
S tem sokovnikom Philips HR1851/00 s 500 W motorjem in dvema nastavitvama hitrosti lahko na preprost način pripravljate okusen svež sok iz trdega in mehkega sadja ter zelenjave.
500 W
1,5 l
Standardni kanal
Edinstven mikro mrežasti filter iz nerjavečega jekla iztisne vsako kapljico in s tem več soka.
Dve nastavitvi hitrosti za iztiskanje soka iz trdega ali mehkega sadja ali zelenjave.
3.0
od 5
1
Ocena
Brigita
01/03/2016
Hrvatska
Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika
Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1851/00 Sokovnik
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1851/00 Sokovnik