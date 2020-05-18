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  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik

HR1836/00

3.9
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Veliko soka. Brez napora.
Vse, kar potrebujete od sokovnika – učinkovito iztiskanje soka, čiščenje v manj kot 1 minuti – v kompaktni zasnovi polovične velikosti*. Vsak dan si privoščite zdrav in doma pripravljen sok.
Poglej vse prednosti

Celovita kompaktna zasnova

Veliko soka. Brez napora.

  • QuickClean

  • 1,5 l, srednje velik kanal

  • 500 W

  • Preprečevanje kapljanja

Kompaktni sokovnik je vedno pri roki na kuhinjskem pultu

Ker je za polovico manjši*, zavzame ta sokovnik manj prostora. Preprosto ga lahko odložite na kuhinjski pult ali ga shranite.

Naenkrat iztisnite do 1,5 l soka

Naenkrat iztisnite do 1,5 l soka

Naenkrat lahko pripravite do 1,5 litra soka, ne da bi morali izprazniti posodo za tropine.

Sok iztiskajte naravnost v kozarec

Sokovnik omogoča uporabo lastnih kozarcev (največ 12 cm v višino). Kozarec postavite neposredno pod vdelano pipo in aparat je že pripravljen na stiskanje soka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.9

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

lehký,rychlý,kvalitní

kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění

Prednosti

malý,lehce přenosný

Slabosti

hlučnější

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

04/12/2016

България

България

Отлична!

Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

10/11/2016

България

България

Повече от перфектна

Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s sokovnikom serije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73