2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
QuickClean
1,5 l, srednje velik kanal
500 W
Preprečevanje kapljanja
Ker je za polovico manjši*, zavzame ta sokovnik manj prostora. Preprosto ga lahko odložite na kuhinjski pult ali ga shranite.
Naenkrat lahko pripravite do 1,5 litra soka, ne da bi morali izprazniti posodo za tropine.
Sokovnik omogoča uporabo lastnih kozarcev (največ 12 cm v višino). Kozarec postavite neposredno pod vdelano pipo in aparat je že pripravljen na stiskanje soka.
3.9
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
fíra
18/05/2020
Česká republika
lehký,rychlý,kvalitní
kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění
Prednosti
malý,lehce přenosný
Slabosti
hlučnější
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Dari
04/12/2016
България
Отлична!
Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Justme
10/11/2016
България
Повече от перфектна
Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
V primerjavi s sokovnikom serije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73