2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
500 W
QuickClean
1,5 l
Preprečevanje kapljanja
Ker je za polovico manjši*, zavzame ta sokovnik manj prostora. Preprosto ga lahko odložite na kuhinjski pult ali ga shranite.
Sokovnik omogoča uporabo lastnih kozarcev (največ 12 cm v višino). Kozarec postavite neposredno pod vdelano pipo in aparat je že pripravljen na stiskanje soka.
Naenkrat lahko pripravite do 1,5 litra soka, ne da bi morali izprazniti posodo za tropine.
4.9
od 5
90
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Maki55
19/05/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Proizvod je odlican!
Sokovnik je praktican, ne zauzima previse prostora, lako se montira, pere, nije bucan, odlicno i brzo pretvara voce i povrce u sok, svima ga preporucujem.
Prednosti
Praktican, lako se sklapa, rasklapa i pere.
Slabosti
Malo se teze podize okrugli metalni noz posle upotrebe.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik
Koule
26/09/2020
Česká republika
Výborný výrobek. Odšťavňuje skvěle.
Vybrala jsem si tento výrobek, protože Philips je záruka kvality. Odšťavňovač se dobře myje, šťáva je pořádně vymačkaná a vejde se na kuchyňský stůl.
Prednosti
Dobře se dá umýt a dobře se skládá dohromady.
Slabosti
O ničem nevím.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Anicka19
18/05/2020
Česká republika
Maly ale vykonny odstavnovac,spokojenost
Vyborne na stavy pro deti,nase vnoucata,ale i pro nas dospele.Je maly,ale funkcni,dobre se myje
Prednosti
Maly
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
V primerjavi s sokovnikom serije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73