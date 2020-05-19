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  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik

HR1832/02

4.9
| (90) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Veliko soka. Brez napora.
Vse, kar potrebujete od sokovnika – učinkovito iztiskanje soka, čiščenje v manj kot 1 minuti – v kompaktni zasnovi polovične velikosti*. Vsak dan si privoščite zdrav in doma pripravljen sok.
Poglej vse prednosti

Celovita kompaktna zasnova

Veliko soka. Brez napora.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Preprečevanje kapljanja

Kompaktni sokovnik je vedno pri roki na kuhinjskem pultu

Kompaktni sokovnik je vedno pri roki na kuhinjskem pultu

Ker je za polovico manjši*, zavzame ta sokovnik manj prostora. Preprosto ga lahko odložite na kuhinjski pult ali ga shranite.

Sok iztiskajte naravnost v kozarec

Sok iztiskajte naravnost v kozarec

Sokovnik omogoča uporabo lastnih kozarcev (največ 12 cm v višino). Kozarec postavite neposredno pod vdelano pipo in aparat je že pripravljen na stiskanje soka.

Naenkrat iztisnite do 1,5 l soka

Naenkrat iztisnite do 1,5 l soka

Naenkrat lahko pripravite do 1,5 litra soka, ne da bi morali izprazniti posodo za tropine.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

90

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

19/05/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Proizvod je odlican!

Sokovnik je praktican, ne zauzima previse prostora, lako se montira, pere, nije bucan, odlicno i brzo pretvara voce i povrce u sok, svima ga preporucujem.

Prednosti

Praktican, lako se sklapa, rasklapa i pere.

Slabosti

Malo se teze podize okrugli metalni noz posle upotrebe.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik

26/09/2020

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek. Odšťavňuje skvěle.

Vybrala jsem si tento výrobek, protože Philips je záruka kvality. Odšťavňovač se dobře myje, šťáva je pořádně vymačkaná a vejde se na kuchyňský stůl.

Prednosti

Dobře se dá umýt a dobře se skládá dohromady.

Slabosti

O ničem nevím.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Maly ale vykonny odstavnovac,spokojenost

Vyborne na stavy pro deti,nase vnoucata,ale i pro nas dospele.Je maly,ale funkcni,dobre se myje

Prednosti

Maly

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s sokovnikom serije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73